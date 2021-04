Encuentran un cadáver en casa del niño de 18 meses desaparecido en San Antonio La madre, que afronta cargos por abandono de un menor, desapareció en enero con el pequeño y cuando las autoridades la localizaron en marzo, estaba sola. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de San Antonio, Texas, confirmaron el hallazgo de los restos de un pequeño durante su investigación por el paradero de James Avi Chairez, de 18 meses, quien fue reportado desaparecido el pasado febrero. Los restos, de acuerdo a la policía, fueron encontrados en una casa remolque donde vive la madre del pequeño, D'Lanny Chairez, de 20 años, según People. Aunque los agentes evitaron aclarar si los restos humanos corresponden al pequeño James, fuentes policiales aseguraron a la cadena KENS 5 que los detectives encontraron el cuerpo del niño que fue visto con vida por última vez a principios de este año. Durante el registro de la casa, la policía encontró rastros de sangre en una sábana de la cuna del bebé. De acuerdo a los investigadores, D'Lanny les habría confesado que no estaba lista para ser madre y que había dado a su hijo en adopción. También aseguró que padecía problemas mentales y deseaba que su hijo estuviera en un mejor lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN - D’Lanny Chairez, la madre de James Avi Chairez, de 18 meses Credit: San Antonio Police Department La madre, de 20 años, y el pequeño abandonaron su hogar el pasado enero y fueron vistos por última vez juntos en la cámara de un autobús el pasado 24 de febrero. Unas dos semanas despué, Chairez fue encontrada ilesa, pero sola. Las autoridades la arrestaron poco después bajo cargos de abandono de un menor. Hasta el momento no ha presentado su declaración oficial. Tras el arresto, la tía de la sospechosa, Mariesol Gómez, aseguró a la cadena de televisión que había preguntado varias veces a su sobrina el paradero del niño y que cada vez su respuesta era distinta. - D’Lanny Chairez, la madre de James Avi Chairez, de 18 meses Credit: San Antonio Police Department Por su parte, el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, confirmó que trabajan con el FBI para resolver el caso. Aún no se sabe si la madre enfrentará cargos adicionales.

