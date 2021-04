Encuentran el cadáver de una mujer en el maletero de un carro en Nueva York. Los detalles del caso Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un maletero y arrestaron a cuatro sospechosos ligados a la ganga MS-13. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía encontró el cadáver de una mujer en el maletero de un carro donde viajaban cuatro hombres. El incidente ocurrió en una parada de tráfico cerca de la frontera entre Queens y Long Island, en Nueva York. Los sospechosos fueron arrestados y se cree que están ligados a la ganga MS-13. Sobre la 1:50 a.m., los policías vieron a estos hombres salir de un lote vacío en Foam Place en Far Rockaway con un paquete pesado envuelto en una cobija. Una fuente aseguró al diario New York Daily News que las autoridades estaban monitoreando esa zona por reportes de actos violentos relacionados a la ganga MS-13. Los policías persiguieron el carro por una milla antes de obligarlos a detenerse y abrir el maletero. Adentro encontraron una mujer muerte cubierta con la cobija. Aún no se ha identificado a la víctima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crimen Credit: Getty Images El Departamento de Seguridad Nacional confirmó los arrestos el miércoles y dijeron que están investigando "ciertos actos de violencia en el área de Queens". El comisionado de la policía Dermot Shea dijo a la prensa que el departamento de policía de Nueva York (NYPD) está colaborando en esta investigación con oficiales del gobierno federal. Vecinos de Far Rockaway revelaron que en este lote vacío se reunían personas a beber alcohol y consumir drogas. Israel Ferrer, de 53 años, el guardián de un centro comercial cerca de este lote dijo que llamó al 311 para poner una queja porque veía a hombres entre 45 y 50 años que se reunían ahí a beber y tocar música. Ferrer añadió que el invierno pasado encontraron a uno de estos hombres muerto dentro de un basurero y que había encontrado un machete en la zona. María García, de 62 años, quien vive en este vecindario dice que la muerte de esta mujer no identificada ha asustado a los vecinos. "Da miedo caminar por ahí de noche", confiesa.

