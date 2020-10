Close

Encuentran cadáver de joven embarazada dentro del congelador de su novio Selena Ann Bradley, una joven embarazada, fue encontrada muerta dentro de un congelador en Texas. Su novio fue acusado de su asesinato. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Selena Ann Bradley, una madre de dos niños, estaba esperando su tercer bebé cuando desapareció en San Angelo, Texas. La embarazada de 23 años fue vista por última vez el 16 de octubre. Su familia se preocupó al ver un misterioso mensaje que la joven publicó en su página de Facebook. "Estoy bien, solo quiero que me dejen sola. Cuando esté lista para regresar lo haré", dice su supuesto mensaje. "Tengo que trabajar en mí y en mi felicidad. Estoy bien donde estoy". Ya Selena estaba muerta cuando se publicó este mensaje en su Facebook, aseguró su madre Christie Skelton a KTXS. El lunes la policía encontró su cadáver dentro de un congelador en la cocina de la casa de su novio, William James Hernández Martínez, de 39 años, según la policía de San Angelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Selena Ann Bradley Facebook Las autoridades no han revelado cómo fue asesinada y están esperando los resultados de su autopsia. La joven madre tenía marcas en el cuello y al parecer había sido golpeada en el rostro. Hernández fue el sospechoso desde un principio, aseguran las autoridades. El hombre le confesó a un amigo que "había hecho algo terrible y que iría a prisión por el resto de su vida", reporta KTXS. También supuestamente le confesó a su amigo que "el cadáver estaba en un congelador", refiriéndose a la madre de sus hijos. Image zoom William James Martinez aka Hernandez Jones County Sheriff’s Office El sábado Hernández rompió a llorar y le confesó a su hija de 4 años que había matado a Selena, detallan récords policiales. Horas después de encontrar el cadáver de Selena, la policía encontró a Hernández en Abilene. El hombre intentó huir de los oficiales, primero en carro y después corriendo por un campo. Lo encontraron el martes y fue arrestado. Hernández enfrenta cargos de asesinato y está en la cárcel con una fianza de un millón de dólares.

