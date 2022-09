Encuentran cadáver de joven maestra, madre y nieta de multimillonario que fue secuestrada Encuentran el cadáver de Eliza Fletcher. La joven madre, maestra y nieta de un multimillonario empresario fue secuestrada tras salir a trotar en Memphis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eliza Fletcher desapareció tras salir a trotar. La joven madre y maestra fue secuestrada en Tennessee el 2 de septiembre. Las autoridades recién confirmaron que encontraron el cadáver de Fletcher, de 34 años, quien era la nieta de un multimillonario empresario. Sus restos fueron encontrados cerca de un duplex vacío, reporta CNN. Las autoridades anunciaron que el sospechoso —Cleotha Abston, de 38 años— enfrenta cargos de asesinato en primer grado y secuestro. Abston — quien ya había estado en prisión por 20 años por otro secuestro violento— se había negado a revelar la locación de Fletcher tras ser arrestado el sábado. Según las autoridades Abston y Fletcher no se conocían, y el ataque parece haber sido al azar. Un video captó el secuestro de Fletcher, quien fue violentamente montada en una camioneta GMC Terrain tras salir a trotar el viernes a las 4 a.m. Cámaras de seguridad captaron a un hombre salir de la camioneta y correr agresivamente hacia Fletcher, obligándola a entrar en el asiento del pasajero después de un forcejeo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eliza Fletcher Eliza Fletcher | Credit: Memphis Police Department El esposo de la víctima, Richard Fletcher, reportó su desaparición a la policía. Abston se convirtió en el sospechoso después de ser identificado por ADN de unas chancletas Champion encontradas en la escena del secuestro, reporta el diario The New York Post. Abston ya había estado en prisión tras secuestrar años atrás a punta de pistola a un abogado para que le sacara dinero de cajeros automáticos. Eliza Fletcher Eliza Fletcher | Credit: Memphis Police Department Fletcher daba clases a estudiantes de kindergarten y era madre de dos niños. Era la nieta del magnate Joseph Orgill III, quien murió en el 2018.

