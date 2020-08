Encuentran muerto a Elder Fernandes, otro soldado que desapareció de la base militar Fort Hood en Texas Encontraron muerto a Elder Fernandes, otro soldado de la base militar Fort Hood que desapareció en Texas tras haber denunciado ser víctima de acoso sexual. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elder Fernandes, de 23 años, fue encontrado muerto. Su cuerpo fue hallado colgado de un árbol después de que alguien que iba caminando cerca de las vías del tren lo viera y lo reportara a la policía. Su abogada Natalie Khawam confirmó la triste noticia través de las redes sociales. “Ha sucedido nuestra peor pesadilla. Uno de los nuestros, el sargento Fernandes, ha sido encontrado muerto hoy. Estamos asqueados por esta tragedia que ha sucedido demasiadas veces", expresó Khawam en su cuenta de Instagram. "Estamos desconsolados por la familia de Elder Fernandes. No nos detendremos hasta que averigüemos qué le sucedió a Elder. Exigimos una investigación del Congreso de Fort Hood. ¡Debemos proteger a nuestros soldados!". Image zoom FORT HOOD PRESS CENTER SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernandes, otro soldado de la base militar Fort Hood en Texas —donde fue asesinada Vanessa Guillén— fue visto por última vez el 17 de agosto en Killeen, Texas, y era buscado por la policía y el ejército estadounidense. Su familia lo reportó como desaparecido después de llamarlo varias veces sin tener respuesta de él. Image zoom Killeen Police Department El Ejército de Estados Unidos dio a conocer que el joven militar había denunciado haber sido víctima de agresión sexual dentro de la base militar, al igual que Vanessa Guillén. Su madre dijo que Fernandes había estado hospitalizado antes de su desaparición aunque se desconoce la razón por la que ingresó al hospital. Su familia ha contratado a la misma abogada de la familia Guillén y pide una investigación del congreso estadounidense para que se haga justicia tras su muerte. Que en paz descanse.

Close Share options

Close View image Encuentran muerto a Elder Fernandes, otro soldado que desapareció de la base militar Fort Hood en Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.