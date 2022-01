Encuentran bebé recién nacido abandonado en el basurero del baño de un avión El personal del aeropuerto de la isla de Mauricio encontró a un bebé recién nacido en el depósito de basura del baño de un avión. Una mujer es bajo custodia, sospechosa de ser la madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un bebe recién nacido Un bebe recién nacido | Credit: (Photo by ARUN SANKAR/AFP via Getty Images) El personal del aeropuerto de la isla de Mauricio encontró a un bebé recién nacido en el depósito de basura del baño de un avión. Una mujer de 20 años de Madagascar, sospechosa de haber dado a luz durante el vuelo, está arrestada. El avión de Air Mauritius, que llegó de Madagascar, aterrizó en el aeropuerto internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam, el 1 de enero. Los funcionarios del aeropuerto descubrieron al bebé durante una inspeción rutinaria de aduanas. De inmediato llevaron al bebé al hospital. La mujer que se sospecha que sea la madre del bebé, y que inicialmente negó que el niño fuera suyo, fue requerida a someterse a un examen médico que confirmó que acababa de dar a luz. Fue puesta bajo custodia policial en el mismo hospital. Tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer, que llegó a Mauricio, una isla en el Océano Índico al este de Madagascar, con un permiso de trabajo por dos años, será interrogada una vez que deje el hospital y acusada de abandono de un recién nacido.

