Encuentran el vehículo de una madre desaparecida desde hace casi un mes Houston ¿Qué ha sido de Erica Hernández? Su familia se pregunta qué hacía la madre hispana de tres hijos en el lugar donde fue encontrada su camioneta. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La camioneta de una joven madre desaparecida desde hace casi un mes fue encontrada sumergida en un lago con un cuerpo sin vida en su interior. Las autoridades aún no han confirmado si el cuerpo pertenece a Érica Hernández, a quien se busca desde su desaparición el pasado 18 de abril en Houston, TX. De acuerdo a la policía local, la investigación del FBI condujeron a las autoridades a un estanque en Pearland, donde se encontró evidencia que sugería que el vehículo se había impactado en una curva y caído al agua, reportó la cadena local KHOU. La camioneta podría haber estado ahí desde que se denunció la desaparición de la madre. Familiares y amigos de la víctima se reunieron el martes a la orilla del estanque mientras las autoridades continuaban con la investigación. De acuerdo a Ashley Hernández, hermana de Erica, la familia desconoce la razón por la cual la madre soltera de tres pequeños estaría en esa área. "Encontramos su carro, pero aún necesitamos seguir [buscando]", expresó Ashley a la prensa. "No hay razón para que ella estuviera aquí. Creo que alguien tuvo que hacerla venir en esta dirección por alguna razón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde la desaparición, tanto las autoridades locales como voluntarios habían buscado a la víctima incansablemente y sin éxito. Los familiares de Érica denunció que fue esta vista por última vez el pasado 18 de abril alrededor de las 2:30 de la a.m. cuando abandonaba la casa de una amiga y que había enviado un mensaje de texto alrededor de las 3:04 de la a.m. para avisar de que estaba a "cinco minutos por llegar a casa", según informó la estación local de la cadena ABC. Erica Hernandez Credit: Facebook Pero Érica jamás llegó a casa, lo que desató una intensa búsqueda por el sudoeste de Houston. Tras la noticia del hallazgo, la familia confesó sentirse conmocionada. "Aprecio a todos. Cada publicación. Cada [información] compartida. Cada oración. Cada pensamiento. Cada palabra amable", declaró la hermana. Las autoridades no han revelado detalles del cuerpo encontrado dentro de la camioneta, ni las posibles causas de muerte, ya que fue enviado al médico forense para ser identificado. "Quiero expresar mis condolencias a la familia mientras esperamos este momento de prueba", expresó el comandante del departamento de policía de Houston Kevin Deese en una conferencia de prensa.

