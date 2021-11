Encuentran agujas en dulces regalados en Halloween La policía en Ohio informó que se descubrieron agujas de coser dentro de unos dulces que se repartieron a los niños en la localidad de Fostoria durante el trick-or-treat de Halloween. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Halloween Halloween | Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images La policía de Ohio comunicó a los padres que se descubrieron agujas de coser dentro de unos dulces que se repartieron a los niños de la localidad de Fostoria durante el trick-or-treat (truco o trato) de Halloween. "Aunque solo somos conscientes de que hay dos dulces involucrados, nos tomamos esto en serio y nos horroriza que alguien esté tan loco como para querer lastimar a los niños de nuestra comunidad", dijo el jefe de policía Keith Loreno en un comunicado. Por el momento solo se han encontrado dos golosinas con agujas dentro, pero puede que haya más. Las autoridades exhortaron a los padres a llevar los dulces de sus hijos para hacerles radiografías en el Hospital Comunitario ProMedica Fostoria. Halloween Halloween | Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images "Tanto la policía de Fostoria como el Hospital Comunitario ProMedica Fostoria sienten que es mejor tomar todas las medidas razonables posibles para mantener seguros a nuestros niños y ayudar a los padres a tomar una decisión informada con cualquier dulce que reciban sus hijos", advirtieron. Hasta entonces se desconoce quién estaba detrás de las golosinas manipuladas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía comunica que cualquier persona que tenga información sobre quién puede estar involucrado en el incidente, se comunique con las autoridades. Lamentablemente durante este tipo de festividades también tienen lugar sucesos trágicos. Este domingo también se informó de la muerte de Devonne "DJ" David, de solo 11 años, quien fue atropellado en Atlanta cuando participaba junto a otros niños de la tradición del Trick-or-Treating.

