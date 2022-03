Hallan dentro de un tanque séptico al cuerpo de un niño de 1 año que desapareció en Florida mientras jugaba El niño José Lara, residente en Crescent City, condado de Putnam, desapareció mientras jugaba con su hermanita. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Lara Jose Lara | Credit: Putnam County Sheriff's Office La búsqueda del niño José Lara, de un año desaparecido desde el domingo en el condado de Putnam, en Florida ha concluido luego de que e hallara su cuerpo sin vida dentro de una fosa séptica. El menor de origen hispano, residente en Crescent City —un poblado ubicado aproximadamente a una hora de Daytona Beach— desapareció hacia el medio día del domingo mientras jugaba en el patio trasero de la vivienda con su hermanita. De acuerdo con la oficina del alguacil Gator DeLoach, la madre del niño contó que había llevado a su hija al interior de la vivienda para asearla rápidamente. Cuando salió al patio su hijo José ya no estaba, pero el camioncito de juguete del niño permanecía ahí. De inmediato comenzó la búsqueda exhaustiva del menor y se encendió una alerta ámbar reportando su desaparición. En conferencia de prensa este lunes las autoridades reportaban que el niño aún no había sido encontrado. Horas más tarde se reportaba que el cuerpo del niño había sido hallado dentro de una fosa séptica ubicada en la propiedad. El hallazgo del cuerpo se dificultó porque la fosa estaba cubierta por hierbas y por un pedazo de madera que la tapaba. Al parecer el niño se paró sobre dicho objeto y éste se venció bajo su peso. por estar podrida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 'No es una práctica poco común en una situación como esta en que un niño está desaparecido que busquemos dentro de una fosa séptica también", afirmó el alguacil DeLoach a News4Jax.com, en Florida. "De hecho, fue uno de nuestros agentes quien dijo que debíamos de drenar el tanque séptico. Ahí fue cuando desafortunadamente descubrimos el cuerpo del niño". La oficina del alguacil había confirmado este lunes la operación del búsqueda del menor y ha indicado que las investigaciones sobre su muerte continúan.

