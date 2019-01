Encuentran viva a niña de 13 años que desapareció cuando sus padres fueron asesinados brutalmente Lena Hansen Jayme Closs, de 13 años, quien había desaparecido después del brutal asesinato de sus padres, fue encontrada con vida. La adolescente de Wisconsin desapareció hace más de tres meses, cuando sus padres fueron encontrados muertos en octubre en su casa. Las autoridades del condado de Barron notificaron que la habían encontrado viva y que habían arrestado a un sospechoso de su secuestro. No se saben los detalles de dónde o cuando Jayme fue encontrada. Sue, la tía de Jayme, habló con WCCO-TV, revelando que su sobrina está en el hospital y luego se reunirá con el resto de sus familiares. Facebook/Healing for Jayme Closs El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados expresó en Twitter: “Jayme es un ejemplo de porque nunca perdemos la esperanza ni dejamos de buscar”. La policía del condado de Barron informó que Jayme estaba en la casa cuando sus padres James Closs, de 56 años y Denise Closs, de 46, fueron asesinados el 15 de octubre. Justo antes de la 1 a.m., la policía recibió una llamada del 911 en la que nadie habló pero se escuchaban muchos gritos. Facebook/Healing for Jayme Closs Cuando llegó la policía al hogar encontró los cadáveres de los padres pero la niña había desaparecido. Las autoridades notaron que la puerta del hogar la habían derrumbado. Entonces pidieron la ayuda de la comunidad para encontrarla, enviando una alerta AMBER. Si bien aún no se conocen todos los detalles de cómo la adolescente fue encontrada, lo cierto es que ya está a salvo y con sus seres queridos. El caso sigue en desarrollo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

