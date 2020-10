Modelo brasileña va de las pasarelas al psiquiátrico: la encuentran vagando por la calle La bella chica de 26 años pasó de ser modelo de Chanel y Armani, a tocar fondo en un barrio pobre de Brasil. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La increíble historia de Eloísa Fontes, una bella modelo brasileña le está dando la vuelta al mundo. Y nos es precisamente por sus logros en la industria de la moda -donde modeló diseños de Chanel, Emporio Armani y Dolce & Gabanna- sino porque hace casi un año había desaparecido en Nueva York y hace un par de días fue hallada deambulando por una favela de Río de Janeiro, donde ha sido ingresada a un psiquiátrico. La maniquí de 26 años fue rescatada el pasado 6 de octubre por agentes de la Operação Ipanema Presente quienes la hallaron deambulando por las calles de Morro do Contagalo, en Ipanema, al sur de la ciudad. Según Extra vecinos alertaron a las autoridades acerca de la presencia de una bella joven que deambulaba "visiblemente desorientada" por la plaza General Osório. La chica iba vestida con mallones, una camiseta de la selección brasileña y chancletas y llevaba una mochila que al parecer contiene su pasaporte y cartas de recomendación de fotógrafos con los que ha trabajado y que cargaría en todo momento. Momento en que agentes se llevan a Eloísa Fontes. La modelo llevaba siempre una mochila, que según un amigo contiene cartas de recomendación y su pasaporte: Fontes era representada por la agencia Munich Models, según cita Models.com, el directorio especializado del mundo del modelaje. La joven desfiló en pasarelas de Francia, Italia, Alemania, Rumanía y Nueva York. En 2019 desapareció de su vivienda en la Gran Manzana. A siete días de haber sido internada, la joven madre se encuentra "bien" según contó un amigo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Vivien Adrien Birleanu, un hombre que asegura ser el marido de Fontes, publicó este domingo un comunicado para asegurar que Fontes es "autodestructiva". El también modelo -que es 15 años mayor que su ex- asegura que ella abandonó a la hija de 7 años que ambos tuvieron y de quien él tendría la custodia. "Ella era extremadamente explosiva y rebelde. Ni su familia ni yo, ni nadie, puede hablar con ella”, acotó. Fontes permanecería ingresada en el hospital psiquiátrico Philippe Pinel Institute, del barrio de Botafogo, en Río de Janeiro. La Secretaría Municipal de Salud de Brasil ha declinado dar detalles de su estado de salud o la afección mental que la aqueja.

