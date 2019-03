Encuentran a anciano de 96 años viviendo entre cientos de ratas, heces fecales y basura: arrestan a su hija por abuso Catherine Ann Vandermaesen, de 65 años, fue arrestada en el condado de Ventura al descubrirse a su padre viviendo entre heces fecales, perros, gatos y más de 700 ratas. Mayra Mangal Autoridades del condado de Ventura, en California, revelaron el estremecedor descubrimiento de un anciano de 96 años que vivía abandonado entre heces fecales, animales, basura y más de 700 ratas en un hogar de una zona rural. Ahora las autoridades están acusando a su hija, Catherine Ann Vandermaesen, de 65 años, de ser responsable del increíble caso de abuso. Según los reportes el miércoles pasado la mujer impidió a las autoridades del condado realizar una visita para comprobar el estado de su anciano padre. La negativa fue reportada a la oficina del sheriff local que al día siguiente tomó cartas en el asunto y visitó la vivienda ubicada en el diminuto poblado de Ojai, al noroeste de Los Ángeles. Lo que ahí se descubrió fue increíble: los policías encontraron cientos de ratas, basura, heces fecales y un fuerte olor a orines además de basura por toda la vivienda, según reza un comunicado dado a conocer por la agencia AP. En total las autoridades encontraron a 8 perros, 2 conejos, un gato y 55 ratas domesticadas que de inmediato fueron desalojadas de la vivienda. Así mismo las autoridades sanitarias fueron llamadas a la vivienda donde se estima que habría “entre 200 y 700 ratas” viviendo en el interior. Ventura County Sheriff's Office “Vandermaesen permitió o causó a propósito que la salud de su anciano padre se viera afectada”, al permitir que viviera en dicha casa, aseguraron los oficiales. La vivienda, aseguraron, “era totalmente inhabitable y un peligro para sus ocupantes y los animales”. Los oficiales enviaron a un hospital al anciano y a una de sus hijas, de 74 años quien también vivía en dicha casa, considerando a esta última como una “potencial víctima”, de abuso. Vandermaesen fue puesta a disposición de las autoridades y su padre, que requiere de una silla de ruedas para poder desplazarse, fue colocado bajo la custodia de los servicios familiares del condado. Tanto él como su hija de 74 años recibirán alojamiento temporal por medio de los servicios del condado de Ventura. La sospechosa enfrenta ahora cargos de abuso de un anciano y un cargo menor de abandono de animales. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

