Encuentran a anciana sentada a la mesa de su casa dos años después de su muerte Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida sentada a la mesa en su casa del norte de Italia, donde la muerte la encontró hace dos años cuando la pandemia estaba en sus inicios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los vecinos de Marinella Beretta pensaron que la anciana de 70 años se había mudado de su casa en Prestino, al norte de Italia, al principio de la pandemia. Bajo esta creencia, su ausencia en el barrio cerca del lago Como no les sorprendió. Lo que jamás imaginaron fue que la mujer permaneció dentro de su hogar sin contacto con el mundo exterior hasta su muerte, reportó People. Las autoridades italianas confirmaron que Beretta fue encontrada muerta sentada en una silla frente a una mesa en su hogar, dos años después de haber perecido. De acuerdo a reportes, su cuerpo estaba "momificado", informó el diario The Guardian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la investigación, la policía pudo confirmar que la mujer no había sido vista en más de dos años. Sus vecinos habían supuesto que Beretta había abandonado su hogar en busca de un lugar más seguro donde pasar el confinamiento, de acuerdo a la agencia de noticias Agence France-Presse. No fue hasta que la brigada de bomberos del lago tocó a su puerta, tras un reporte sobre un árbol caído en su jardín, que se enteraron de su fallecimiento, de acuerdo a la secretaria de prensa del municipio de Como, Francesca Manfredi, según CNN. Italy. Lombardy. Lecco. Pescarenico locality Italia | Credit: Photo by: Di Girolamo Tommaso/AGF/Universal Images Group via Getty Images Por el momento, se desconoce la causa de muerte. De acuerdo al nivel de descomposición del cuerpo, el médico forense determinó que Beretta falleció a finales del 2019, informó Manfredi. Las autoridades investigan si existe algún familiar de la víctima para realizar los trámites correspondientes, pero hasta el momento, nadie había reclamado su cuerpo, por lo que permanece en la morgue a la espera de los servicios fúnebres, reportó CNN. El alcalde Mario Landriscina informó que la ciudad llevará a cabo un funeral patrocinado por el gobierno local, al que pretende asistir. Al mismo tiempo, invitó a todos los residentes a despedir a la señora y demostrar su solidaridad. "Intentaré estar ahí e invito a toda la ciudad a estar presente", dijo el alcalde, según reportes. "Este es el momento de unirnos, y aunque esta mujer no tenía familiares, nosotros podemos convertirnos en sus familiares". La fecha del funeral aún no se ha decidido.

