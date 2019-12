Encuentran a 26 niños escondidos detrás de una pared falsa en una guardería. Los detalles Encuentran a 26 niños ocultos detrás de una pared falsa en el sótano de una guardería en Colorado. La mayoría de los bebés estaban deshidratados y tenían el pañal sucio, según las autoridades. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía encontró a 26 niños escondidos detrás de una pared falsa en una guardería en Colorado. La dueña del local, Carla Faith, de 58 años, fue arrestada esta semana bajo sospecha de abuso infantil. Los niños estaban ocultos detrás de una pared falsa en el sótano del centro. Tres empleadas, Katelynne Nelson, de 31 años, Christina Swauger, de 35, y Valerie Fresquez, de 24 — también fueron arrestadas. Las autoridades recibieron reportes de que habían demasiados niños en Play Mountain Place, una guardería en Colorado Springs. Los 26 niños ocultos en el sótano tenían todos menos de 2 años y estaban con dos adultos. Según las autoridades, la mayoría de los pequeños estaban deshidratados y tenían el pañal sucio. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando llegaron los oficiales, Faith dijo que no había sótano y que los niños estaban fuera de la guardería en un parque, según la policía. Sin embargo uno de los oficiales se percató de que habían muchas mochilas metidas dentro de un clóset. Faith le dijo que ella estaba limpiándole las mochilas a un equipo de soccer, algo que hacía como voluntaria para ayudar. Un policía escuchó música que venía del sótano y el llanto de un niño y siguieron buscando, hasta que otro oficial descubrió una pared falsa. Los padres de los niños aseguraron a las autoridades que no sabían que sus hijos estaban en un sótano que aún no se había terminado de construir ni que Faith estaba a cargo del cuidado de tantos bebés. Play Mountain Place solo está autorizado a cuidar a seis niños y se le ha suspendido la licencia para cuidar a menores. La mujer es dueña de otras dos guarderías en Colorado Springs que también están sido investigadas. Faith salió de la cárcel tras pagar una fianza de $3,000 el miércoles y deberá aparecer en corte el 2 de enero. Advertisement

