¡Impactante! Mira qué cosa tan rara encontraron dentro de una caja de cereal Jensen Karp ya había comido un tazón de su cereal favorito cuando hizo este extraño y sorprendente hallazgo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es frecuente encontrar regalitos promocionales para los más pequeños dentro de las cajas de cereales, lo que no es común es hallar colas de camarones, cómo asegura el escritor estadounidense Jensen Karp que le pasó. En su cuenta de Twitter, el productor y presentador de Los Ángeles compartió una fotografía en la que afirma haber encontrado en su caja de Cinnamon Toast Crunch no solo colitas de camarones, sino también "hilo dental", unas extrañas "manchas negras" incrustadas en el cereal y unas semillas que identificó como "guisantes" o "bichos". Según The New York Times, Karp se levantó el lunes por la mañana y se comió un tazón de su cereal. Cuando comenzó a llenar un segundo tazón, "algo se cayó de la caja". "Lo recogí y pensé: "Esto es claramente una cola de camarón'", le dijo al diario. El también comediante de 41 años, quien dijo haber comprado la caja en el Costco de Woodland Hills, California, contó que vio en el interior de la caja lo que parecía ser otra cola, también cubierta de azúcar. "Me da mucho asco y tomo medicinas para el desorden obsesivo compulsivo (OCD, por sus siglas en inglés), así que esto es una pesadilla total para mí", dijo. Ante el sorprendente hallazgo, envió un correo electrónico a la compañía distribuidora para denunciar lo ocurrido. Cinnamon Toast Crunch le respondió a Karp a través de su cuenta de Twitter de marca ofreciéndole una compensación. "En privado, estaban siendo bastante amables", dijo sobre la propuesta de la empresa de enviarle una caja nueva, que cortésmente rechazó. Luego, sin embargo, la marca emitió una declaración pública en Twitter. "Después de una investigación más profunda con nuestro equipo que examinó de cerca la imagen, parece ser una acumulación de azúcar de canela que a veces puede ocurrir cuando los ingredientes no se mezclan completamente", se lee en el mensaje Cinnamon Toast Crunch. "Les aseguramos que no hay posibilidad de que se hayan mezclado camarones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso no le sentó bien a Karp. "Ok, después de una investigación en mayor profundidad con mis ojos, estas son COLAS DE CAMARÓN recubiertas de canela", dijo. "No estaba tan enojado hasta ahora ¿tratan de provocarme?". En otro mensaje informó que había acordado con la compañía que le enviarían un sobre para enviar lo que encontró a un laboratorio, aunque aclaró que al mismo tiempo llevaría a cabo su propia investigación. La polémica ha puesto a volar la imaginación de los internautas, que han comenzado a crear memes de la situación.

