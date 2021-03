Close

Se burlan de concejal hispana por su acento durante una junta por Zoom "Me encanta cómo sale su acento y pronuncia las palabras como ella cree que se pronuncian", se escucha a alguien decir mientras la venezolana Nancy Navarro tenía la palabra. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nancy Navarro, una concejal del condado de Montgomery, en Maryland, ha denunciado una humillante situación ocurrida durante una junta por Zoom en la que fue objeto de las burlas a causa de su acento en inglés. "Me encanta cómo sale su acento y pronuncia las palabras como ella cree que se pronuncian", se escucha decir a una mujer mientras la concejal nacida en Venezuela hablaba durante la junta celebrada el pasado 2 de marzo. "Escuché 'holograma' y yo dije, 'Eso es algo interesante'". "Qué lindo", respondió la mujer, todavía riendo. En dicha reunión se discutían asuntos relativos a la covid-19 y a la vacunación en el condado. Oficiales locales informaron que los comentaristas eran empleados de Montgomery Community Media (MCM), que ayuda al consejo a administrar sus reuniones de Zoom, según informa NBC-4 en Washington. Navarro es la única integrante del sexo femenino de dicho concejo y curiosamente, durante su intervención se refería a las desigualdades que enfrentan las minorías para recibir las vacunas de la COVID-19. "No he recibido una disculpa formal de los trabajadores directamente", expresó Navarro, de 44 años, a CBS News. "En cierto sentido, este ha sido un momento de aprendizaje para nuestro condado. Estaba destinado a suceder, y las reacciones me dicen que algo bueno puede salir de esto". "Me encanta cómo sale su acento y pronuncia las palabras como ella cree que se pronuncian", se escucha decir a una mujer mientras la concejal nacida en Venezuela hablaba durante la junta celebrada el pasado 2 de marzo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos al tanto y estamos investigando el incidente" expresó por su parte Barry Hudson, portavoz del concejo a NBC. "Como se trata de un incidente personal no habrás más comentarios al respecto por el momento". "Si tienes un acento úsalo con orgullo y sigue adelante", expresó por su parte Navarro. "Esto no nos va a detener para alcanzar nuestras metas".

