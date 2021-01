Close

Lo acusan de matar a machetazos a su padre y a su madrastra; lo descubrieron abusando de una menor Cuando la policía encontró al joven Jesús V. Medrano III, de 24 años, él todavía llevaba el machete en la mano. Pidió que lo mataran tras cometer su fechoría. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La casa de una familia de raíces hispana residente en Kenosha, Wisconsin, fue escenario de un espantoso crimen donde un muchacho mató a machetazos a su madrastra y a su padre luego de que al parecer lo descubrieran abusando de una menor en la misma casa. La tragedia ocurrió en pleno Día de Reyes, el pasado miércoles 6 de enero hacia las 4:30 de la madrugada. Según un comunicado de prensa de la policía local Latrice Meyers-Medrano, de 36 años y su marido, Jesús "Jesse" Medrano, Jr., de 49, fueron apuñalados en la vivienda donde también se encontraban presentes cuatro menores y quienes fueron encontrados, afortunadamente, con vida. Según la policía de Kenosha agentes respondieron a un llamado de urgencia reportando que se "investigara un posible crimen de naturaleza sexual" que al parecer se había llevado a cabo en la vivienda. Cuando los agentes llegaron a la casa los policías se dieron cuenta de que "había ocurrido una especie de altercado". En las paredes había sangre según informó WISN. La policía se dio entonces a la tarea de buscar al presunto responsable: Jesús V. Medrano III, de solo 24 años y quien era el hijo de una de las víctimas. El sospechoso fue capturado en la vivienda de su hermano. Ahí los policías lo encontraron todavía armado con el machete. Al percatarse de ello le pidieron que soltara el arma, lo cual finalmente cumplió para pedir que lo mataran, según dijeron los detectives encargados del caso en documentos oficiales. "La comunidad de Kenosha WI está de luto por la pérdida de dos maravillosas personas Latrice (Mayhall) and Jesus (Jesse) Medrano, Jr.", exclamó Yolanda Santos Adams por medio de GoFundMe. La mujer está organizando una colecta para ayudar a la familia de las víctimas y a sus hijos por medio de la organización Forward Latino Inc. "Estos padres de familia con niños en edad escolar que acudían a una de las escuelas del Kenosha Unified Schools nos fueron arrancados de manera violenta e inesperada en enero 6 de 2021 Ni la mamá ni el papá tuvieron tiempo de despedirse de sus hermosos hijos. Estamos más que traumatizados". Image zoom Jesus Medrano Jr. y Latrice Meyers-Medrano | Credit: GoFundMe Image zoom Jesus Medrano Jr. y Latrice Meyers-Medrano | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La denuncia indica que el sospechoso, Jesús V. Medrano III, había expresado recientemente su deseo sexual por una menor de edad y que había "decidido a actuar siguiendo sus impulsos". Supuestamente la madrugada de los hechos el acusado entró a la vivienda donde estaría la menor en cuestión y armado con un machete y un par de calcetines quiso ahogar sus gritos para pedir ayuda y proceder a abusar de ella. Pero la niña luchó y al escuchar la conmoción los padres entraron a a habitación para descubrir el horror que ahí ocurría. Entonces el sospechoso habría procedido a asaltar con el machete a su padre y luego, ya brincando su cuerpo tumbado en el suelo, se habría dado a la persecución de su esposa Latrice. Jesús V. Medrano III enfrenta dos cuentas de homicidio en primer grado, intento de abuso sexual en primer grado y abuso físico de un menor de edad. Actualmente permanece detenido en una celda bajo fianza de $2.5 million. De ser encontrado culpable podría pasar el resto de sus días en prisión

