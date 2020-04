Venezolanos comen caña para calmar el hambre por la crisis del coronavirus Mira el conmovedor testimonio de una señora de 54 años que vive en uno de los barrios más peligrosos de Caracas, que resume la grave situación económica en Venezuela tras largos años de crisis, ahora agravada por la pandemia del coronavirus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis económica en Venezuela agravada por la pandemia del coronavirus ha generado aún más sufrimiento a una población que, en algunos casos, recurre a medidas como comer caña para paliar el hambre. Así lo reveló a la BBC Mundo en un conmovedor testimonio Manuela, de 54 años, una colombiana que vive en uno de los cerros del barrio Petare, uno de los lugares más peligrosos y poblados de Caracas. "Aquí estamos, chupando caña porque calma un poco el hambre", dijo Manuela, que antes de la cuarentena subsistía limpiando casas. "No salgo a comprar porque como no trabajo, no tengo real". Los comerciantes informales de la comunidad han denunciando que la falta de movimiento de mercancía y las pocas ventas a penas le alcanza para comprar arroz, reportó el canal de noticias local TVV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Manuel Orozco, director del programa de remesas e inmigración del Diálogo Interamericano, dijo que la crisis está presentando varios problemas y uno de los más preocupantes es el de los migrantes, que han dejado de mandar remesas a sus familiares por la falta de trabajos en en los países en que ahora residen. Image zoom Photo by Carlos Becerra/Getty Images Los venezolanos en el exterior también se encuentran con la situación de que no pueden acceder a servicios de salud o de bienestar social allí donde ahora se encuentran. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi el 60% de los venezolanos en Colombia no se han registrado en el gobierno y, por lo tanto, no pueden acceder a servicios básicos, informó CNN. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

