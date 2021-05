Arrestan a empresario en California por vender tarjetas falsas de vacunación Las autoridades aseguran que el dueño de un bar vencía los documento falso a $20 el ejemplar. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un empresario de Clements, CA, abandonó su establecimiento esposado luego de que las autoridades lo arrestaran por la aparente venta de tarjetas falsas de vacunación contra la COVID-19. Todd Anderson fue aprehendido el pasado martes en su bar luego de ofrecer las tarjetas a varios agentes encubiertos. Según el reporte oficial, agentes del departamento de Control de Bebidas Alcohólicas recibieron información sobre la supuesta venta de tarjetas de vacunación en el bar Old Corner Saloon de Clemens. En consecuencia, varios agentes se hicieron pasar por posibles compradores en distintas ocasiones durante el mes de abril y logrando comprar las tarjetas, reportó People. De acuerdo a la información reunida por los investigadores, Anderson vendía el documento al precio de solo $20 cada uno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todd Anderson - arresto tarjeta de vacuna falsa Credit: Facebook/CaliforniaABC Durante el arresto, las autoridades encontraron un arma de fuego no registrada, lo que es un delito bajo las leyes del estado de California. Además, están investigando a uno de los empleados de la cantina, quien aparentemente también vendía las tarjetas, según la cadena ABC. "Es desalentador que miembros de nuestra comunidad [tengan] una indiferencia flagrante por la salud pública en medio de una pandemia", comentó el fiscal del condado de San Joaquín, Tori Verber Salazar, a través de un comunicado. "Distribuir, falsificar o comprar tarjetas falsas de vacunación para la COVID-19 es contrario a la ley y te pone en riesgo a ti y a aquellos a tu alrededor". Coronavirus vaccination card Credit: Getty Images Las autoridades confirmaron que presentará acciones disciplinarias contra el bar, como la posible suspensión o anulación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas, según el comunicado. Por su parte, Anderson enfrenta cargos por robo de identidad, falsificación de documentos gubernamentales y la falsificación de récords médicos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han registrado más de 32 millones de casas de coronavirus y más de 575,000 muertes. Hasta el momento, se han administrado 250 millones de vacunas.

