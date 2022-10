Una empresaria transgénero compra el concurso de Miss Universo Anne Jakapong Jakrajutatip se convirtió en la primera mujer propietaria del concurso en la historia de la organización de Miss Universo. ¿Qué cambios podría introducir? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El concurso de Miss Universo tiene nuevo dueño. La organización del reconocido concurso de belleza, que ha sido regida por un hombre por más de 71 años, ahora tiene a una exitosa empresaria transgénero y activista por los derechos de personas de su comunidad al frente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este jueves se dio a conocer que la tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, adquirió por $20 millones la organización que durante años encabezó el expresidente Donald Trump. "No solo buscamos continuar con el legado de proporcionar una plataforma para personas con pasión por experiencias, culturas y tradiciones diferentes, pero también para desarrollar la marca para la próxima generación", expresó la dirigente a Variety, según People. Anne Jakapong Jakrajutatip Anne Jakapong Jakrajutatip | Credit: JKN Global Group Jakrajutatip aseguró que esta compra significaba una adquisición fuerte y estratégica para el grupo empresarial. Además de dirigir el conglomerado, la empresaria de 43 años es una estrella de televisión en Tailandia, donde participa en las versiones de programas como Shark Tank y Project Runway, según NBC. También se acredita por establecer la fundación de ayuda a la comunidad transexual, que defiende los derechos de las personas transgénero. El popular certamen que se estableció en 1952 tuvo a su primer concursante transgénero en el 2018, con la participación de la española Ángela Ponce. Además, a partir del próximo certamen, las concursantes podrán estar casadas y tener hijos, algo que hasta ahora impedía aspirar a la codiciada corona, recordó la BBC. Mark Shapiro, presidente de Endeavor y hasta ahora dueño de la organización, vaticinó que bajo la dirección de JKN el certamen, visto en unos 160 países, experimentará un crecimiento.

