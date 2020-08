Le rompen en su cara al artista Romero Britto una de sus obras, ¿qué pasó? Ante la mirada atónita del pintor y escultor Romero Britto, una mujer destruye una costosa obra del artista que acaba de comprar para denunciar la supuesta mala conducta del brasileño en un restaurante. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pintor y escultor Romero Britto está dando mucho de qué hablar luego de que una mujer estrellara contra el suelo ante su cara una de sus obras en protesta por la aparente mala conducta del brasileño en un restaurante del que sería propietaria. De acuerdo a un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, la mujer estalló contra el piso una obra del artista que había comprado para afearle una presunta mala conducta en un restaurante de la que ella es aparentemente dueña. “Vienes a mi restaurante y maltratas a mi personal, solía respetarte como artista pero nunca más”, grita la mujer en español. https://www.tiktok.com/@fayepindell19/video/6860524283404258565?lang=en Un asombrado Britto trató de evitar la caída de la escultura, pero no pudo impedir que se hiciera añicos en el suelo sin emitir palabra alguna. La cadena brasileña O Globo asegura que la obra cuesta unos $4,800. Por un lado, la mujer fue aplaudido por los seguidores de la plataforma que defendieron a los empleados y reprocharon el supuesto maltrato del escultor a los camareros del restaurante. “Lo compró, puede hacer lo que quiera, él maltrató a sus empleados y los debe defender”, escribió un usuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Pero también hubo quienes defendieron Britto. “Me siento mal por él porque los artistas tratan sus obras como si fueran sus bebés. Lo valoran más que nada. Claramente se ve que él trató de salvar [la obra] pero no pudo”, comentó una usuaria. El artista afincado en Miami se ha mantenido al margen de la noticia hasta el momento y por ahora solo ha colgado un vídeo en redes de sus trabajos con la frase “comparte la felicidad y el amor”.

