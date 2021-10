Importante compañía tequilera donará importante suma en becas para Pequeñas Empresas Hispanas En el marco del Mes de la Herencia Hispana, surge una iniciativa que pretende apoyar a las nuevas generaciones de empresarios latinos y que es auspiciada por una famosa marca tequilera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Tequila Don Julio Fund ha decidido realizar un primer programa de becas donde invertirá 100 mil dólares en pequeños negocios para apoyar y a empresarios de esta comunidad. Con esta iniciativa se pretende honrar a Don Julio González, fundador de esta tequilera, quien gracias a un préstamo logró sacar adelante su compañía. "Tequila Don Julio fue fundado debido a su devoción y compromiso sin igual, características que comparten muchos empresarios", comentó Hadley Schafer, Director de la Marca de Tequila Don Julio, en un comunicado. "Nos emociona continuar con el legado y espíritu de Don Julio González al brindarle a empresarios dedicados la oportunidad que se le dio a nuestro fundador hace casi 80 años", agregó. "Esperamos empoderar a la próxima generación de Dons y Donas a que continúen mostrando devoción por su industria para que así puedan lograr sus metas". Para llevar a cabo este proyecto la fundación ha unido fuerzas con con Rhuigi Villaseñor, Fundador y Director Creativo de la marca de lujo Rhude, dedicada al diseño de modas y con la Asociación de Profesionales Latinos para América (ALPFA) para la sección de los becarios, distribución y apoyo de las becas. Esta última también busca el desarrollo a hombres y mujeres como líderes con carácter para la nación. Mes de la Herencia Hispana Mes de la Herencia Hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el fin de formar parte del proceso de selección, a partir del pasado 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre de 2021, los interesados deberán acceder a www.DonsandDonas.com, para llevar a cabo su aplicación. Serán seleccionados los cinco aspirantes que "hayan demostrado su devoción a su industria". Así, recibirán los seleccionados se harán acreedores a: -Fondos Empresariales: Una beca de 20 mil dólares, cada uno, para ayudarlos a lograr sus objetivos empresariales. -Un Evento Celebratorio: Un fin de semana en Los Ángeles para celebrar con Tequila Don Julio y con los otros ganadores, donde aprenderán más sobre la historia de Don Julio González. -Visibilidad Nacional: Un espacio individual en la página de internet del programa de becas que destacará su empresa, además de promoción en las cuentas de redes sociales de la marca y anuncios digitales espectaculares. -Asesoría Continua: Una membresía de 5 años a la ALPFA para una multitud de oportunidades de asesoría uno-a-uno, a su red de contactos y a sus recursos empresariales. Los becarios serán anunciados el próximo mes de noviembre.

