¡Tienes que verlo! Empleado de Kentucky Fried Chicken comparte video de cómo preparan una popular salsa Un video de cómo preparan el gravy en Kentucky Fried Chicken compartido por un empleado de la cadena de restaurantes ha creado gran revuelo. ¡Míralo! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un empleado de Kentucky Friend Chicken compartió un video en TikTok que causó gran revuelo. El video se ha vuelto viral después de que el empleado del Reino Unido lo compartiera en su cuenta cuenta cheddar4.7, mostrando cómo preparan el gravy, una tradicional salsa para la carne. El video, que tiene más de 610,ooo vistas, generó fuertes reacciones. Algunos de los usuarios comentaron que se veía asqueroso, mientras que otros alabaron el proceso de preparar este popular aderezo. Image zoom (Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video vemos como el empleado mezcla agua a un contenedor con "crackling", pedazos de pollo frito que se desprenden de la freidora, y luego le añade una harina con sazón. Luego de batirlo, cocinan el gravy, la salsa adorada por muchos fanáticos del restaurante estadounidense. Un usuario de TikTok comentó: "Me gustaría no haber visto esto". Otro añadió: "¿Cómo es que algo que sabe tan bien luce tan mal?" Image zoom Don & Melinda Crawford/Education Images/Universal Images Group via Getty Images) El empleado de KFC no es el único usuario de TikTok que ha compartido secretos de cómo se preparan las recetas de populares cadenas de comida rápida. Empleados de Subway y Chick Fillet también han compartido videos como este. ¿Se convertirá en una nueva tendencia en TikTok?

