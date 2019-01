Indignante: Una empleada de McDonald's fue agredida por un cliente mientras trabajaba Carolina Trejos En la víspera de Año Nuevo, un video de Yasmine James, de 20 años, una empleada de McDonalds en San Petersburg, Florida que fue golpeada por un cliente en su lugar de trabajo se volvió viral. Luego del incidente, James contrató a un abogado y dice que se le asignó una licencia y aunque no estaba lastimada físicamente, estaba emocionalmente herida tras tener que defenderse de su agresor. La abogada contratada por la joven, Michele Rayner-Goolsby, emitió la siguiente declaración: “En la víspera de Año Nuevo en el McDonald’s ubicado en la 34th Street South en San Petersburgo, la Sra. James fue atacada físicamente por Daniel Taylor, un cliente que se enfureció luego de que se le informara sobre la política de “no pajillas en la zona del comedor” del restaurante, que simplemente significa que las pajillas [popotes] solo se ofrecen a petición del cliente. Taylor, negándose a creer a la Sra. James, procedió a reprenderla, lanzándole nombres vulgares y discriminatorios, mientras amenazaba con violencia física frente a sus colegas y otros clientes. Los intentos de la Sra. James de reducir la situación se enfrentaron con más violencia, cuando Taylor la agarró por el cuello con fuerza, arrastrándola sobre la parte superior del mostrador. La Sra. James fue dejada sola para defenderse, ya que nadie intervino de inmediato para ayudar”. Por su parte James también se pronunció. “Estoy muy agradecida por el gran apoyo que he recibido de todo el país. Soy consciente de que este tipo de violencia les sucede a las mujeres, especialmente a las negras, todos los días”, agregó James. Para mí, esto fue ‘el colmo’. Estoy comprometida a usar esta experiencia horrible como un medio para luchar por la justicia, no solo para mí, pero para otras mujeres que experimentan este tipo de violencia en entornos donde deberían estar seguros y protegidos”. La policía de St. Pete arrestó a Daniel Taylor, de 41 años, y lo acusó de dos cargos de agresión. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

