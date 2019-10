¡Emotivo acto de perdón! Joven abraza abraza a la policía que mató a su hermano en medio del juicio Tras ser declarada culpable a diez años de prisión el joven admitió el perdón de la asesina de su hermano a quién abrazó en la corte. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dicen que del amor al odio hay un paso pero en esta ocasión fue lo contrario. Tras perder a su hermano Botham Jean de un balazo de manos de Amber Guyger, el joven Brandt Jean sorprendió a todos en pleno juicio de la que fuera policía. Las imágenes de su abrazo con la exoficial, sentenciada a diez años de prisión, han recorrido el mundo. Los hechos se remontan a semtiembre del 2018 cuando Amber mató de un disparo un contador de 26 años oriundo de la isla caribeña Santa Lucía. Pensando que estaba en su apartamento, la policía se equivocó y entró al de su vecino, Botham. Confundida, no dudó en sacar el arma y atentar contra la vida de la víctima. Aunque la defensa alegó que estaba cansada y que fue un homicidio involuntario, finalmente irá a la cárcel por una década. Durante la celebración del juicio, el hermano de la víctima protagonizó un momento conmovedor. No sólo dedicó unas palabras muy emotivas a la verduga de su familiar, sino que pidió a la juez si podía abrazarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento emocionó a todos los allí presentes, especialmente las palabras sinceras del joven. “Hablo por mí. Te perdono y sé que si le preguntas a Dios él te va a perdonar. Una vez más, estoy hablando por mí, ni siquiera por mi familia. Te amo como a cualquier otra persona y no voy a decir que espero que te pudras y mueras como mi hermano”, expresó sincero Brandt ante el asombro de la condenada. “Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que Botham querría para ti. Lo mejor es que le des tu vida a Cristo”, continuó. Poco después solicitó a la juez Tammy Kempt el abrazo de Amber que no paró de llorar en la mesa durante esta sincera declaración que ha dado la vuelta al mundo. Advertisement EDIT POST

