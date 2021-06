Emma Coronel estaría a punto de declararse culpable de ayudar a el Chapo Guzmán La mujer del Joaquín Guzmán Loera -y madre de sus hijas- se prepara para aparecer en corte en Washington: aceptaría ayudar al narcotraficante con su multimillonario imperio. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A cinco meses de haber sido detenida por el FBI en un aeropuerto de Washington, Emma Coronel Aispuro, conocida mundialmente como la esposa del Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera se prepara para enfrentar este jueves a un juez federal. Ahí, la madre de mellizas, de 31 años, se estaría lista para declararse culpable de ayudar al narcotraficante con su multimillonario imperio y de ayudarlo a escapar de prisión. Así lo dio a conocer este miércoles el diario The New York Times citando fuentes cercanas al caso que se sigue en Washington, D.C. Según dicha fuente los fiscales del juicio del Chapo han presentado pruebas significativas de que la exreina de belleza nacida en California "estaba profundamente inmiscuida en su actividad delictiva y a menudo le ayudaba a enviar mensajes a su propio padre, Inés Coronel Barreras, quien fue uno de los principales lugarteniente". Emma Coronel Aispuro, conocida por algunos en redes como "La Coronela" y esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, tras su arresto en el aeropuerto internacional de Dulles, en Washington, en febrero de 2021: Emma Coronel Aispuro, Wife of Joaquin "El Chapo" Guzman, Arrested Credit: Alexandria Sheriff’s Office via Getty Images Emma Coronel en un dibujo proporcionado por la corte al aparecer ante el juez Robin Meriweather en compañía de su abogada Jeffrey Lichtman -der.,- en una audiencia celebrada de manera virtual el 23 de febrero del 2021 : Emma Coronel corte Credit: REUTERS/Jane Rosenberg/The Crosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coronel saltó a la fama mundial cuando ofreció una entrevista a Telemundo rogando por su marido al ser detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. En otras ocasiones, rogó por medio de sus abogados por el bienestar de su marido criticando las condiciones en que lo tenían encerrando. Pero una investigación de casi dos años realizada en Estados Unidos y llevada a cabo mientras ocurría el juicio de Guzmán Loera en Brooklyn, NY, determinó las supuestas conexiones entre la aspirante a influencer y el Chapo. Particularmente se le acusa de asistirlo en su espectacular y peliculesco escape del penal del Altiplano, cerca de Toluca, México, en 2015. El 13 de febrero de 2019 Joaquín el Chapo Guzmán Loera fue encontrado culpable de narcotráfico en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, por los 12 miembros del jurado. Actualmente purga una condena de cadena perpetua en el penal ADX, mejor conocido como 'Supermax', en Florence, Colorado.

