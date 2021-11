La fiscalía pide cuatro años de prisión para Emma Coronel, la esposa del Chapo El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel para Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emma Coronel Emma Coronel | Credit: DON EMMERT/AFP via Getty Images El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una pena de 4 años de cárcel para Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que el pasado junio se declarara culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico. Según documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales también pidieron que el juez apruebe una orden para incautarle a Coronel más de $1,4 millones, según el diario Los Angeles Times. Asimismo, solicitan cinco años de libertad condicional tras el cumplimiento de los 48 meses de cárcel. De acuerdo a los documentos, Coronel se benefició económicamente de las actividades delictivas del Chapo, entre las que destacan el haberlo ayudado a escapar de la prisión de Altiplano en 2015 a través de un túnel subterráneo. La solicitud indica además que la esposa de Guzmán, quien tiene dos hijas gemelas con el mexicano, no tiene un historial criminal previo en Estados Unidos. Coronel, de 31 años, se casó con el narcotraficante en 2007. En junio se declaró culpable de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. Emma Coronel Emma Coronel | Credit: DON EMMERT/AFP via Getty Images En ese momento admitió su culpabilidad ante un tribunal federal de la ciudad de Washington, como parte de un acuerdo con la Fiscalía con el fin de obtener una condena de 10 o menos años de prisión. Su abogada Mariel Colón Miró dijo entonces en el programa Janiot PM que Coronel se puede beneficiar del recurso jurídico conocido como 'válvula de escape' (o safety valve) para quienes se declararon culpables, no tienen antecedentes penales y no cometieron delitos violentos. "Cumple con estos requisitos. Es por eso que nosotros estamos confiados en que pueda calificar para el safety valve y le den una condena mucho más baja de la que le hubiera tocado si se hubiera ido a juicio", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ex reina de belleza fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto Dulles, en las afueras de Washington DC, y desde entonces se encuentra en prisión. El Chapo Guzmán cumple actualmente una pena de cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado a la que fue condenado en 2019 tras un juicio en el tribunal federal de Brooklyn, NY. Su esposa acudió a prácticamente todas las jornadas del juicio, que se alargó meses.

