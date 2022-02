¿Cuando será liberada Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán? El gobierno estadounidense acortó cinco meses la condena de Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. ¿Cuándo saldrá de la cárcel? ¿Cómo será su vida cuando salga en libertad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, saldrá de la cárcel el 13 de septiembre del 2023, informó el Buró de Prisiones de Estados Unidos. La sentencia de Coronel se redujo cinco meses, de 36 a 31 meses, reporta Univision Noticias. La madre de las gemelas de El Chapo podría incluso salir en libertad antes de esa fecha si muestra buena conducta y participa en programas y actividades de rehabilitación. La localización de Emma Coronel se ha mantenido confidencial. La madre de 32 años fue sentenciada el 30 de noviembre a tres años de prisión tras ser encontrada culpable de conspiración para distribuir drogas y lavar millones de dólares que obtuvo del capo mexicano. Anteriormente Coronel estuvo en una cárcel de Virginia pero no se ha dado a conocer su paradero actual, aunque se sabe que está bajo la custodia del Servicio de los US Marshals. La esposa de 'El Chapo' leyó una carta frente al juez. "Yo sé que tal vez para usted pueda resultar difícil ignorar el hecho de que soy la esposa de Joaquín Guzmán y quizás por eso se sienta en la obligación de ser más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga", dijo. "Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar en esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad. Pero también me enseñaron a aceptar mis errores y a pedir perdón por ellos… Esos mismos valores son los que quiero enseñarles a mis hijas. Ellas son el motivo más importante por el cual acepto mis errores y pido perdón por ellos. Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan sin su mamá", añadió Coronel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emma Coronel Credit: (Drew Angerer/Getty Images) El juez Rudolph Contreras dijo que consideró ciertos factores para darle una sentencia a Coronel menor a la condena mínima obligatoria de 10 años de cárcel —y una máxima a cadena perpetua— para los que conspiran para importar droga a Estados Unidos y lavan dinero. Por su parte, El Chapo fue condenado a cadena perpetua y una corte de apelaciones recién confirmó su sentencia. Mariel Colón Miró, la abogada de Coronel, dijo a Despierta América (Univision) que pidieron al Buró de Prisiones (BOP) que su clienta sea trasladada a una cárcel en California, citando factores como el clima, el tipo de instalaciones y su cercanía con México, lo cual permitiría que sus familiares la visiten mientras cumple su condena. Según reporta Univision Noticias, podría ser trasladada a una de estas cuatro prisiones en el sur de California: FCI Victorville Medium 1, FCI Herlong, FCI Mendota y USP Lompoc. Emma Coronel Credit: (DON EMMERT/AFP via Getty Images) Cuando salga de la cárcel enfrentará cuatro años de libertad condicional y estará bajo estricta vigilancia de las autoridades. Durante este tiempo, tendrá que reportarse con la oficina federal asignada 72 horas después de su liberación, tendrá que tener aprobación antes de cambiar de domicilio, tendrá que buscar un empleo de al menos 30 horas a la semana. Coronel no podrá poseer armas de fuego ni estar en comunicación con personas involucradas en actividades criminales. La esposa de El Chapo ha estado en confinamiento en solitario desde que fue arrestada en un aeropuerto de Virginia en febrero del 2021. "A ella la tienen ahora mismo en custodia protegida por ser una persona de alto perfil. Estoy asumiendo que a la prisión a la cual vaya la van a seguir teniendo en custodia preventiva para protegerla de otras reas… va a permanecer sola en una celda, no va a poder compartir con otros presos y, obviamente, su tiempo afuera (en el patio de la instalación penitenciaria) va a ser más limitado", dijo su abogada Colón Miró. El juez Contreras se despidió con las siguientes palabras: "Señora Aispuro, buena suerte. Espero que usted críe a sus gemelas en un ambiente distinto al que usted experimentó".

