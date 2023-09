Emma Coronel, la esposa del Chapo, sale en libertad tras dos años en prisión Emma Coronel, de 34 años, fue condenada a tres años de prisión en noviembre de 2021 por cargos que incluían conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cumplir casi dos años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico, Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, recuperó este miércoles la libertad. La información fue confirmada por el portavoz de la Oficina Federal de Prisiones (FBOP, por sus siglas en inglés), Randilee Giamusso, en un correo electrónico, según NBC Los Ángeles. "Por razones de privacidad y seguridad, la FBOP no proporciona información adicional sobre las personas que ya no se encuentran bajo su custodia", se lee el texto que compartió el canal de televisión. Emma Coronel Credit: (Jesse Ward/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images) El 13 de septiembre era la fecha de la liberación de Coronel, de 34 años, según el sitio web de la FBOP. La reclusa estaba internada en un centro federal de rehabilitación al sur de Los Ángeles que acoge a presas a punto de ser liberadas. La abogada de la también exreina de belleza, Mariel Colón, declinó hacer comentarios, informó Noticias Telemundo. La esposa del Chapo Guzmán fue arrestada en febrero de 2021 en el aeropuerto Dulles en las afueras de Washington DC, dos años después del juicio en el que el padre de sus hijas fue condenado a cadena perpetua. Tras una negociación con la fiscalía, Coronel se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Además de la pena de prisión de tres años, se la condenó a pagar $1,5 millones. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El Chapo, quien llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado. En su juicio en el tribunal federal de Brooklyn, NY, la fiscalía aseguró que Coronel había participado en la fuga de su esposo de una cárcel de México en 2015 y que le servía de mensajera con sus lugartenientes en la organización criminal, según la BBC. Si bien se desconoce los planes de Coronel, Guzmán dijo en una de sus cartas a las autoridades que dejaran a su esposa viajar a visitarlo a Colorado. También señaló que las dos hijas de la pareja, de 12 años, viven en México, agregó la BBC.

