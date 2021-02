Close

Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, arrestada en Washington La madre de dos de las hijas gemelas del encarcelado exjefe del cartel de Sinaloa fue apresada en el aeropuerto Dulles de las afueras de la capital estadounidenses bajo cargos de narcotráfico. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada este lunes por autoridades federales de Estados Unidos en el aeropuerto Dulles de las afueras de Washington bajo varios cargos de narcotráfico relacionadas con las actividades de su esposo. La exreina de belleza y madre de dos hijas está acusada de participar en una conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas para su entrada ilegal a Estados Unidos, según un comunicado de prensa del departamento de Justicia. A Coronel, quien cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana, también se le acusa de conspirar junto a otros para ayudar a su marido a escapar de la prisión ubicada en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015. Además, se indica que una vez el capo fue nuevamente arrestado en enero 2016, la acusada estuvo involucrada en la planificación de otra fuga que debía llevarse a cabo antes de que Guzmán Loera fuera extraditado a Estados Unidos en 2017. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La investigación del caso corre a cargo de la ofician del FBI en Washington. De acuerdo al departamento de Justicia, la acusada comparecerá mediante video conferencia este martes ante un magistrado del tribunal federal de Washington D.C. La modelo de 31 años, que se había convertido en una influencer con más de 475,000 seguidores en us cuenta de Instagram, fue una de las estrellas del juicio del Chapo Guzmán en un tribunal federal de Brooklyn entre finales de 2018 y comienzos del 2019. Su presencia diaria en la sala del juicio acaparó la atención de los medios, que no se perdían los saludos a distancia entre la también modelo y su esposo. Guzmán se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos por , entre otros, delitos de asesinato, lavado de dinero, narcotráfico, estafa y crimen organizado.

