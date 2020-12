Close

¡Joven Miss Mundo Latina desaparece en la frontera de México y Estados Unidos! Su mamá, Rosa Isela Castillo, pide ayuda desesperada para encontrar a su hija, quien al parecer se encuentra en territorio norteamericano, y ruega que si alguien tiene cualquier pista llame al 911. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los padres de la adolescente de 17 años, Delia Emily Castillo, están viviendo una pesadilla. Su hija, Miss Teen Mundo Latina 2017, desapareció hace cuatro días y continúan sin conocer su paradero. Image zoom El pasado día uno, la joven llegó con su familia a un negocio de comida para desayunar en el estado mexicano de Sonora, pero no abandonó el vehículo. Después de un tiempo, su familia se percató de que ya no estaba ni el automóvil ni en los alrededores. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, el auto: “no presentó ningún signo de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza”. Image zoom Fue vista por última vez en minutos después en una tienda cercana de víveres y las autoridades afirman que el dependiente les dijo que la joven había preguntado por una central de autobuses. La fiscalía de Sonora confirmó más tarde que se había registrado su ingreso en los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Autoridades de México y Estados Unidos continúan en su búsqueda. La joven ya había desaparecido anteriormente junto a un hombre mayor que ella, quien fue detenido: “Esta persona fue arrestada la semana pasada por tener a Emily. Por favor, yo les digo a las autoridades: comuníquense conmigo el que me quiera ayudar. Esto comenzó en Las Vegas y terminó en Sonora”, dijo su mamá a los medios pidiendo ayuda. Image zoom Credit: Facebook Emily Castillo Ante la alarma general, en la cuenta de Facebook de la Miss Mundo Latina apareció un mensaje que posteriormente borraron, en el que al parecer Emily aseguraba que se había escapado porque los papás querían meterla en un manicomio, pero que se encontraba bien: Image zoom Su madre, Rosa Isela Castillo, aseguró que estaba más tranquila al saber que estaba viva, pero añadió: “ahora, hay que encontrarla”. Según reportó El Imparcial, Castillo también aseguró que “Emily no hace las cosas sola. A Emily le depositaron dinero, una persona mayor, una persona adulta que la quiere. Yo siento que Emily está involucrada en cosas que realmente no quiere hacer, pero ahora quizás no puede salir de ahí o lo mejor la tienen amenazada”. La mamá de Emily también rogó que si alguien tiene alguna noticia sobre su hija en Estados Unidos, llamen por pavor al teléfono de emergencias 911: su hija tiene un tatuaje en las muñecas con las letras “EC”. También lanzó un mensaje a su hija: “Si me estás escuchando, busca la manera de venir, no quiero mensajes hasta que yo te mire y te abrace. Tú eres mi hija, te voy a ayudar, no importa si has cometido un error, todos cometemos errores”.

