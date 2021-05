Embarazada de ocho meses genera polémica al levantar pesas de ¡315 libras! Con una abultada panza y a semanas de dar a luz, la entrenadora Yanyah Milutinovic se defiende de las críticas. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una embarazada a pocas semanas de dar a luz ha generado una polémica en las redes tras compartir su dura rutina de ejercicios en el gimnasio que incluye el levantamiento de pesas de 315 libras. "Esos payasitos en Instagram no me pueden parar de lo que estoy haciendo", declaró Yanyah Milutinovic, de 34 años y entrenadora de profesión, al diario New York Post. "Soy inquebrantable". Sus críticos la acusan de poner en riesgo la vida del hijo que espera, su segundo, por un presunto interés en hacerse popular en las redes. Hay quien ha pedido que su propio esposo, que es un agente de la policía de Nueva York, la arreste. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yanyah Milutinović Fit Mom Yanyah Milutinović - Fit Mom | Credit: Instagram/@yanyahgotitmade Algo imposible, si más no porque es justamente su esposo, Risel Martínez, de 31 años, quien la anima y ayuda a realizar sus ejercicios. "La gente en Instagram piensa que me estoy ejercitando para obtener fama en Instagram o por vanidad porque quiero lucir bien, pero para mí, eso está muy lejos de la realidad", aseguró. La madre – quien ha aumentado alrededor de 40 libras durante el embarazo - respondió la semana pasada a sus detractores con un extenso mensaje en sus redes sociales en el que explicó la razón por la cual continúa entrenando de tres a seis días por semana, además de las sesiones de ejercicio semanales que lidera con cerca de 12 clientes. "¿Imaginas si hubiera vivido mi vida de la manera que ellos deseaban y que permitiera que comentarios como estos me derrumbaran?, ¿o que dictaran mis decisiones para vivir una vida saludable para mí y para mi niño nonato?", se preguntó junto a una de sus controversiales fotografías. "Estoy segura, fuerte, informada y en armonía conmigo y mi niño en crecimiento". Además, la entrenadora aseguró que su ginecóloga estaba al tanto de su rutina de ejercicios y apoyaba la idea de mantenerse saludable de esta manera. También señaló que existe un sinnúmero de estudios científicos que respaldan su elección de correr y levantar pesas durante el embarazo. "Hay tantos beneficios de salud para la madre y el bebé", dijo. "Las investigaciones han demostrado que las mujeres que se mantienen activas durante el embarazo, dan a luz a niños con niveles de inteligencia más altos". Milutinovic dijo que le realizó un examen genético a su pequeño por nacer, que dio excelentes resultados, y aseguró que es más grande de lo usual para esta etapa de la gestación.

