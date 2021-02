Close

Dio a luz en coma con COVID: tras 3 meses entre la vida y la muerte, sucedió un milagro Pensaron muchas veces que no sobreviviría para conocer a su bebé, pero no imaginas lo que pasó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer de Wisconsin acaba de conocer a su bebé después de una terrible batalla contra el coronavirus que le puso en numerosas ocasiones al borde de la muerte. A sus 32 años, Kelsey Townsend, sana y embarazada de nueve meses, el pasado octubre contrajo la COVID-19. Corta de respiración, tosiendo y con neumonía, fue ingresada en el hospital, según contó su esposo Derek Townsend, a NBC News. Después de inducirle un coma a la mamá de Lucy para realizarle una cesárea, la pequeña nació, dio negativo del virus y pronto pudo regresar a casa con su papá para conocer a sus hermanos... Pero su mamá no corrió la misma suerte. Su salud empeoró de tal forma que tuvieron que transferirle al hospital UW Health, donde pasó muchas semanas conectada a un respirador y un equipo ECMO: "No sabíamos si ella lograría volver a casa. Muchas noches, recibí llamadas de los doctores avisándome que no sobreviviría hasta el día siguiente. Fue una montaña rusa de emociones…", aseguró su esposo al mismo medio. Image zoom Credit: Video Grab SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya en diciembre, los médicos les dijeron que su esposa necesitaría un doble transplante de pulmón para sobrevivir y le pusieron en la lista de espera. Derek se lo comunicó a su mujer la víspera del día de Navidad: "su salud no mejoraba y no podría volver a casa sin un transplante". Sorprendentemente, a los pocos días, la condición de Kelsey mejoró de forma impredecible y a mediados de enero, por fin fue desconectada de las máquinas y salió de la sala de cuidados intensivos. Aquí está el video del momento en el que esta luchadora mamá volvió a casa con sus hijos y conoció a su pequeña por primera vez. El Dr. Daniel P. McCarthy, cardiocirujano, director del programa ECMO y persona que cuidó del caso de esta paciente, afirmó que no tiene idea de qué logró que los pulmones de esta mujer, fuera de todo pronóstico, comenzaran a recuperarse solos. "La verdad es que no comprendemos porque algunas personas se recuperan y otras no…. O qué empuja a los pulmones a decidir repararse solos de forma que logremos sacarlos adelante", afirmó el doctor. "Su fortaleza durante todo el proceso", finalizó el esposo hablando de su mujer, "fue lo que inspiró a toda la familia a mantenernos fuertes".

