Pillan al embajador de México en Argentina robando en una famosa librería de Buenos Aires Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, fue sorprendido robando en una librería de Buenos Aires y quedó grabado en video. Vaya escándalo diplomático que se ha formado tras el surgimiento de un video que capta al embajador de México en Argentina robando en una famosa librería de Buenos Aires que se ha hecho viral. El video fue grabado el pasado 26 de octubre, pero no salió a la luz si no hasta este domingo. Ahí se observa a Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, de 76 años, en el interior de la librería Grand Splendid agarrando un libro para luego tratar de esconderlo torpemente entre las páginas de un periódico que llevaba. En otro momento del video se oberva al diplomático saliendo de la librería y pasando entre detectores electrónicos que comenzaron a sonar sus alarmas. Ahí se observa a un grupo de guardias de seguridad vestidos de civil que caminan hacia el sospechoso para detenerlo. El embajador Valero, días antes de que saliera a la luz el video: Según informa la agencia AP el incidente fue procesado en el Juzgado Décimo ante el juez Julián Ercolini, quien pidió redactar un acta y tomar la declaración del embajador ante la policía ciudadana. Irónicamente, los hechos, que le han costado su cargo a Valero, ocurrieron por un libro que solo valía $10 dólares: la biografía de Giacomo Casanova, un seductor agente secreto y estafador de Venecia. En México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, llamó al diplomático a tierras mexicanas y ordenó que se inicie una investigación, según confirmaron portavoces de la dependencia. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el caso y pidió "que no haya linchamientos públicos, políticos. (…) Todos cometemos errores, todos, yo no sé quién pueda decir que no comete errores. ¿En dónde está la perfección?".

