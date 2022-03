Elsa Murillo, una madre hondureña, desapareció tras salir de una lavandería en Houston. Su familia pide ayuda La desaparición de Elsa Murillo, una madre hondureña, ha sumido en la desesperación y el dolor a sus hijos. Sus familiares, que viven en Texas, piden ayuda para encontrarla con vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elsa Marina Murillo Ferrera, una madre hondureña, desapareció el 11 de marzo tras salir de una lavandería en Houston, Texas. El auto que ella manejaba fue encontrado una semana después en el estacionamiento de unos apartamentos, pero no hay pistas sobre el paradero de Murillo. Según la policía, no había señales de violencia en el vehículo. Murillo necesita tomar medicamentos a diario porque sufre una condición preexistente y su familia está desesperada por encontrarla. La madre de 43 años fue captada por cámaras de seguridad de la lavandería Washlandia saliendo del lugar, y ya nunca más fue vista. Sus hijos la reportaron como desaparecida al Departamento de Policía de Houston. "Es una investigación activa, seguimos buscando a Elsa Murillo", dijeron las autoridades a Univision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elsa Marina Murillo Ferrera missing person Credit: Facebook Nancy Murillo, una de las hijas de Elsa, recibió una llamada alertándola de que el carro que manejaba su madre —que estaba bajo el nombre de Nancy— había sido remolcado hace seis días del complejo de apartamentos Sedona —que quedaba a unas 15 millas de la lavandería— y nadie lo había ido a reclamar. Elsa Marina Murillo Ferrera missing person Credit: Facebook Los tres hijos de Elsa Murillo aseguran que su madre no los abandonó, y temen que algo grave le pasó. Los jóvenes dijeron que su madre necesita tomar medicamentos a diario tras sufrir un accidente hace años. Elsa Marina Murillo Ferrera missing person Credit: Facebook Si tiene alguna pista sobre el paradero de Elsa Murillo, por favor llame al 832-394-1840.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Elsa Murillo, una madre hondureña, desapareció tras salir de una lavandería en Houston. Su familia pide ayuda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.