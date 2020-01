La protagonista de los primeros memes virales del 2020 es Elsa, sí, de Frozen Mira este recuento de algunos de los chistes gráficos más ingeniosos en Twitter e Instagram que se han vuelto viral en lo que va de este incipiente año. ¡Su protagonista está de película! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La protagonista de las película animadas Frozen y Frozen 2, la princesa Elsa, es la cara de ingeniosos y divertidos chistes gráficos que la han convertido en la estrella de los primeros memes virales en el año que recién comienza. Una vez más la creatividad de los usuarios de las redes ha llenado de risas y miles de comentarios diferentes plataformas sociales como Twitter, donde la etiqueta “Elsa” fue tendencia mundial. Elsa-pato, Elsa-cerdote, Elsa-lami, Elsa-capuntas, Elsa-ncocho son algunas de las creativas combinaciones de palabras acompañadas con la imagen del personaje de Disney. Aquí algunos de lo más curiosos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película Frozen 2 fue dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee y se estrenó mundialmente en noviembre del 2019. En solo unas semanas se ha convertido en uno de los filmes más taquilleros de Disney del año pasado, registrando ganancias de unos $1,260,000,000. Advertisement

