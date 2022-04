Elon Musk compra Twitter: "Espero que hasta mis mayores detractores se queden en Twitter" Tras una negociación que inició este domingo 24 de abril, Elon Musk adquiere Twitter. El empresario sudafricano ya se pronunció al respecto ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo, 24 de abril de 2022, el Consejo de Administración de las empresas de Elon Musk inició las negociaciones para la compra de Twitter que concluyeron este lunes 25 con un pago de 44 mil millones de dólares. "Espero que incluso mis mayores detractores se queden en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión", mencionó, justamente, en su cuenta oficial de esta plataforma. Según se ha reportado, los primeros acuerdos iniciaron el jueves pasado cuando se mencionó que había un plan de financiamiento con valor 46 mil 500 millones de dólares que se reunirían entre préstamos, líneas de crédito y patrimonio del CEO de Testa y SpaceX para la adquisición de dicha plataforma. Además, esta transacción cuenta con el respaldo del banco Morgan Stanley. "[Se llevó a cabo] un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon [Musk] con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima de efecto sustancial y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter", mencionó a Bret Taylor, presidente independiente de la junta directiva de Twitter, a los medios de comunicación. Elon Musk Elon Musk | Credit: Theo Wargo/Getty Images for TIME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Considerado el hombre más rico del mundo con una fortuna de más de 200 mil millones de dólares, según la revista Forbes, el empresario sudafricano de 50 años, ha sido un usuario muy activo en este red social. Incluso, el pasado 4 de abril, anunció que habría adquirido el 9.2% de las acciones, convirtiéndose así en su mayor accionista. Además, Elon Musk se había pronunciado por una mayor apertura de opinión en esta red social y había mencionado la posibilidad de crear la suya; por ello, cuestionó a sus seguidores. "La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter respeta rigurosamente este principio?", mencionó. Así, con esta nueva adquisición se espera que la censura no exista como ha ocurrido en algunos casos, tal como lo ha expresado. "La libertad de expresión es la base para que una democracia funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad", expresó en un comunicado que dio a conocer en su nueva plataforma. "También quiero que Twitter sea mejor que nunca al implementar nuevas funciones, hacer que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotar a los bots y autenticar a todos los humanos".

