Ella es Frida Sofía Guzmán, nieta de "El Chapo" y aspirante a cantante Cuando se menciona el nombre Frida Sofía en quien primero que se piensa es en la hija de Alejandra Guzmán. Aquí te presentamos a otra Frida Sofía —de apellido Guzmán y nieta de "El Chapo" Guzmán— quien sueña con ser cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frida Sofia Guzman Frida Sofia Guzman | Credit: INSTAGRAM / @fridaguzmanoficial Cuando se menciona el nombre Frida Sofía en quien primero que se piensa es en la hija de Alejandra Guzmán. Pero en estos últimos días, otra Frida Sofía Guzmán fue tendencia en redes sociales. Se trata de la nieta de "El Chapo" Guzmán, quien sueña con ser cantante. Frida Sofia es hija de Édgar Guzmán, quien a su vez es uno de los hijos del famoso narcotráficante. Égdar Guzmán fue asesinado el 8 de mayo en Culiacán, Sinaloa, en medio de enfrentamientos de su padre y sus primos, los Beltrán Leyva. Édgar estaba casado con Frida Múñoz, con quien tuvo a Frida Sofía Guzmán, quien hoy tiene 16 años. Frida Múñoz se volvió a casar en 2016, con Julio César Chávez Jr. Es por ello que Frida Sofía suele publicar fotos y videos con el campeón de box, Julio César Chávez. Apenas hace unos días, la hija de Édgar Guzmán participó en el programa Tengo talento, de Estrella TV. "Fue una nueva experiencia en mi vida de la cual me llevo muy buenos amigos y muy bonitos recuerdos. GRACIAS GRACIAS GRACIAS", escribió la nieta del Chapo Guzmán. Frida Sofía Guzmán busca hacerse un espacio como cantante dentro del género regional mexicano y no tardó en subir a sus redes un video en el que interpreta canciones de Vicente Fernández. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las órdenes de aprehensión que existen en Estados Unidos en contra de sus tíos, Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, Frida Sofía Guzmán disfruta de sus redes sociales, como cualquier adolescente.

