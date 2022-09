Surgen escalofriantes nuevos detalles del asesinato de la maestra y heredera Eliza Fletcher Eliza Fletcher, una maestra de kindergarten y madre de dos niños, fue secuestrada y asesinada tras salir a trotar una mañana en Memphis. Se revela la causa de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha revelado la causa de muerte de Eliza Fletcher, reporta PEOPLE. El cadáver de la maestra de kindergarten y madre de dos niños fue encontrado a principios de septiembre. La joven madre salió a trotar por la mañana y fue secuestrada el 2 de septiembre. Según reportes del Centro Forense Regional de West Tennessee Fletcher, de 34 años, murió de un disparo en la cabeza. También sufrió fracturas en la mandíbula y heridas por fuertes golpes en la pierna derecha, reporta Associated Press. Cleotha Abston Henderson, de 38 años, fue acusado de su secuestro y de manipular evidencia relacionada a la desaparición de Fletcher. La heredera fue forzada a entrar en una camioneta negra. Han descrito el incidente como un crimen al azar por un extraño, ya que Henderson no conocía a la víctima. Henderson fue arrestado después de que se encontrara su ADN en unas sandalias en la escena del crimen, según el Departamento de Policía de Memphis. La policía argumenta que Henderson fue captado en video limpiando su camioneta GMC Terrain durante más de una hora tras supuestamente secuestrar a Fletcher en ese vehículo. Eliza Fletcher Eliza Fletcher | Credit: Memphis Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hermano Mario dijo que Cleotha estaba "lavando su ropa en el lavamanos de la casa" y lo vio "actuando de manera muy extraña". El cadáver de Fletcher fue encontrado el día después de su secuestro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Surgen escalofriantes nuevos detalles del asesinato de la maestra y heredera Eliza Fletcher

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.