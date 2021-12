Niño se suicida tras sufrir bullying en la escuela. Le decían que iría al infierno por ser gay Eli Frichtley, de 12 años, se quitó la vida porque sus compañeros de clase le hacían bullying y le decían que iría al infierno por ser gay. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un estudiante de 12 años se quitó la vida tras ser víctima de bullying. Eli Frichtley —un estudiante de séptimo grado en Tennessee— sufrió las burlas y críticas de sus compañeros de clase, quien le decían que se iría al infierno por ser gay. Eli se suicidó el 28 de noviembre y su madre encontró su cuerpo sin vida en su habitación el domingo después del Día de Acción de Gracias. Eli estudiaba en la escuela Cascades Middle School y sufría el acoso de sus compañeros de clase, reporta el canal WKRN, afiliado de la cadena ABC. "Era muy abusivo. No creo que era físico. Creo que solo eran palabras, pero las palabras duelen, duelen mucho", dijo su padre Steve Frichtley al canal, refiriéndose al acoso que sufrió su hijo. "Él es un ángel", añadió su madre Debbey Frichtley, quien jamás olvidará el momento en que encontró a su hijo muerto. "Esa imagen fue terrible", lamenta. Eli Fritchley Credit: GoFundMe Los padres quieren crear una fundación que ayude a crear conciencia sobre los peligros del bullying. Se ha creado una cuenta de GoFundMe en honor a Eli para ayudar a la familia después de la tragedia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eli Fritchley Credit: Facebook Si has pensado en el suicidio busca ayuda llamando a la Línea Nacional para la Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niño se suicida tras sufrir bullying en la escuela. Le decían que iría al infierno por ser gay

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.