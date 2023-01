Fallece a los 20 años la influencer Elena Huelva Luego de una larga lucha contra el cáncer, la joven influencer española Elena Huelva falleció con tan solo 20 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elena Huelva Elena Huelva | Credit: Elena Huelva / IG Luego de una larga lucha contra el cáncer, la joven influencer española Elena Huelva falleció con tan solo 20 años, según comunicaron sus familiares en su cuenta de Instagram. "Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", informaron este miércoles a sus miles de seguidores. Elena Huelva Elena Huelva | Credit: Elena Huelva/IG La joven, a la que le diagnosticaron sarcoma de Ewing en 2016, llevaba días diciendo que no se estaba sintiendo bien de salud. "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada 😜", dijo en su último post, escrito hace solo unas horas. Ante la triste noticia de una joven que ha sido ejemplo de batallar contra el cáncer y que ha hecho que muchos entiendan la importancia de investigar la enfermedad que padecía a través de sus redes sociales, muchos son los que han dejado su pésame a la familia, entre ellos la cantante Beatriz Luengo, la periodista Sara Carbonero o la presentadora Ana Obregón. "Elena no tengo palabras, paso por aquí deseando que sea mentira 😢 Eres un ángel. Estas son las cosas que no entiendo ni entenderé nunca. Vivirás siempre para nosotros. Gracias por tu fuerza y tu inspiración. Un abrazo para tu familia", escribió Luengo en la sesión de comentarios. "Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana @emihupa, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado.

Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otros jóvenes, a darnos una lección de vida infinita.

sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa!!! Tus ganas ganarán siempre ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", dijo Obregón, cuyo un hijo, Alex Lequio, falleció a causa de la misma enfermedad. Por su parte, Carbonero escribió: "Te cojo la mano fuerte, Elena. ♥️". Desde Instagram y TikTok, Huelva se dedicó a compartir cada paso de su enfermedad, sus avances, retrocesos, visitas al médico, sesiones de quimioterapia. Con su lema mis ganas ganan, influyó en la vida de muchos que también atravesaban por enfermedades parecidas o inspiraba a otros a valorar cada segundo de vida. Huelva es autora del libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, publicado en enero del pasado año, donde documenta todo lo que estuvo viviendo desde que le fue diagnosticada la enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A solo un día de acabarse el 2022, la joven agradeció por haber tenido un año pleno, a pesar de las dificultades. "Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece a los 20 años la influencer Elena Huelva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.