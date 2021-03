¡Eleazar Gómez pide disculpas públicamente a Tefi Valenzuela! Mediante un video, este ha sido su comunicado oficial tras salir de la cárcel. Te lo mostramos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal y como anunciamos hace unos días, un juez concedió la libertad condicional al actor Eleazar Gómez después de su agresión a Stephanie Valenzuela y tras pasar cinco meses en la cárcel. "Es un tema que el juez ha decidido y yo tengo que acatar. Pero sí me parece importante, porque a partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque él lo aceptó y el juez lo aceptó", declaró entonces la influencer. "Creo que esto puedo tener mi vida tranquila y continuar con mi vida". Hoy, el actor tomó sus redes para reconocer su culpa y retomar en la medida de lo posible la normalidad, tras el sonado percance que acaparó titulares en muchos países. Eleazar Gómez Image zoom Credit: IG Eleazar Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un jardín y rodeado del canto de los pájaros, el actor comenzó su discurso muy gravemente: "Hola, soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado porque, como muchos Vds. saben, el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad, derivado de una suspensión condicional del proceso. Ahora, en libertad y con mucha más tranquilidad, quiero comenzar por pedir una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento", aseveró. "Quiero dejar muy en claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente, quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela por cualquier mal que le haya hecho pasar", dijo con tono contrito. Eleazar Gomez Tefi Valenzuela Image zoom Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela "Hoy, después de estos cinco meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí, recapacité… En estos momentos, me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona", añadió con humildad. "Quiero aprovechar también a toda mi familia y a mis fans por todo su apoyo durante el proceso. Y a todos Vds. muchas gracias por su atención", fueron sus palabras al finalizar el video.

Share options

Close Login

View image ¡Eleazar Gómez pide disculpas públicamente a Tefi Valenzuela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.