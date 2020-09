Elaine King: 3 lecciones de la saga Star Wars para planificar tus finanzas La experta en finanzas familiares y fundadora de Family Matters nos explica cómo podemos aprender a planear nuestras finanzas ¡hasta con lo que vemos en nuestros shows favoritos! Por Elaine King Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La CFP® y fundadora de Family and Money Matters™ Elaine King será una de nuestras panelistas en Poderosas Virtual 2020, que se llevará a cabo este 19 y 26 de septiembre. Aquí nos brinda tres valiosos consejos para mejorar nuestras finanzas. Yoda, el pequeño y chistoso alienígena humanoide verde de las películas de Star Wars, expresa su sabiduría en cada una de las películas. Es un famoso profesor y maestro Jedi, el mejor de la galaxia. Tan grande es su sabiduría que sus consejos son relevantes para la educación financiera. Ya seas un joven Padawan o un maestro Jedi experimentado, Yoda ofrece lecciones importantes de las que todos podemos aprender. Aquí hay tres lecciones valiosas en educación financiera que puedes aprender de Yoda en las películas de Star Wars. Léelas, deberías: Comprométete con tus objetivos financieros: En una importante lección que Yoda le da a Luke, Yoda le dice a Luke que haga algo. Luke responde que "lo intentará". Yoda respondió crípticamente "Haz o no ... no hay intentos". Como Yoda señala sabiamente, en la vida, hay algunas cosas que no puedes probar y luego ver cómo te va. Si simplemente "intentas" algo, es probable que tu actitud sea poco entusiasta y no te esforzarás realmente. Las finanzas son una de esas áreas en la vida que requieren un compromiso total. Por ejemplo, si no haces del ahorro un hábito, tu cuenta bancaria no crecerá. O, si no te comprometes con un presupuesto, tus gastos siempre estarán fuera de control. La inversión es otro juego de largo plazo que requiere que te comprometas. Por lo tanto, no hagas un intento con tus finanzas. ¡Haz lo que te propones! La solución, ya la sabes Yoda fomenta mucha introspección. En un momento, alienta a su Padawan, o estudiante, a buscar respuestas en su interior. Sabiamente, Yoda dijo: "Lo que necesitas, ya lo sabes". A menudo, pasamos nuestro tiempo buscando soluciones fuera de nosotros mismos porque tenemos miedo al cambio. Esto también es cierto en el mundo de las finanzas. Piensa en tus finanzas. ¿En dónde estás fallando? ¿En dónde podrías mejorar? Probablemente ya sabes en dónde deberías reducir gastos, si podrías ahorrar más o si deberías buscar opciones de inversión. O tal vez ya sabes que te gustaría tener un mayor impacto en tu comunidad a través de las donaciones. O tal vez sabes que necesitas contratar a un experto para que te ayude a alcanzar tus objetivos. ¡Lo que hace falta es que actúes y crees buenos hábitos financieros! Sueñe a lo grande En Star Wars (Disney+), los sueños grandes son un tema recurrente. Desde luchar para salvar planetas enteros de la destrucción hasta principiantes quienes entrenan para convertirse en poderosos maestros Jedi y la creencia que el bien superará el lado oscuro, los sueños grandes son el corazón y el alma de estas películas. Yoda continuó ofreciendo su sabiduría infinita cuando dijo: "Fracasas porque no crees". Anima la creencia en estos sueños grandes porque una mala actitud está destinada a conducir al fracaso. Si no crees que tus sueños son posibles, nunca comenzarás a trabajar en lograrlos. ¡Tener sueños grandes es esencial para tus finanzas! Debes soñar en grande si tienes alguna esperanza de progresar. Sueña en grande con la construcción de ahorros sólidos para la jubilación. Intenta hacer una gran diferencia con tus inversiones y donaciones caritativas. Imagina pagar el último centavo de tu deuda. Estos grandes sueños te darán un objetivo alto por el cual luchar. Asegúrate de que tu sueño sea específico, claro y que tenga una fecha límite para tener la mejor oportunidad de alcanzar el éxito. Con el tiempo, seguramente, puedes hacer tus sueños realidad. Los comentarios y las conversaciones de Yoda con los personajes de Star Wars son realmente una excelente fuente de asesoramiento para tu vida financiera. ¿Has visto esta serie de películas? ¿Qué lecciones financieras aprendiste de él? —– Elaine King es CFP®, CDFA™ fundadora & presidenta de Family and Money Matters™ y el instituto IFAYDI, es experta internacional en planificación financiera y gobierno familiar, conferencista y autora del bestseller internacional “La Familia y El Dinero Hecho Fácil”. Mándale tus comentarios @elainekingfp

