El príncipe Andrew enfrenta crucial audiencia para desestimar la demanda en su contra por agresión sexual La audiencia se produce un día después de que el tribunal dio a conocer los detalles del acuerdo secreto de $500.000 al que Virginia Roberts Giuffre, la acusadora, legó en 2009 con Jeffrey Epstein. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Virginia Roberts Giuffre and Prince Andrew Credit: Ben Gabbe/Getty Images for Women's Media Award; Ian Forsyth/Getty Images El príncipe Andrew enfrenta un día clave en la corte el martes mientras intenta que se desestime la demanda por agresión sexual en su contra. A través de una teleconferencia, en la corte federal de Manhattan se han escuchado los argumentos formales del príncipe para desestimar la demanda presentada por Virginia Roberts Giuffre. La audiencia se produce un día después de que el tribunal dio a conocer los detalles del acuerdo secreto de $500.000 al que Giuffre, de 38 años, llegó en 2009 con Jeffrey Epstein, y que los abogados de Andrew afirman que también lo protege de responsabilidad legal. Pero el abogado de Giuffre, David Boies, ha insistido en que la redacción del acuerdo demuestra que es "irrelevante" para las acusaciones contra Andrew. No estaba claro de inmediato si Andrew, el hijo mediano de 61 años de la reina Isabel II, se uniría a la llamada o cuándo se tomaría una decisión sobre su moción de desestimación. Giuffre ha insistido durante años en que Epstein y la ahora condenada Ghislaine Maxwell, la obligaron a tener sexo con el príncipe tres veces en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein en el Caribe. Reina Isabel II Credit: Chris Jackson/Getty Images Andrew ha hecho todo lo posible para evitar la demanda de Giuffre, eludiendo repetidamente el servicio de los documentos legales y luego presentando documentos para retrasar o desestimar sus reclamos. Más recientemente, el juez federal de Manhattan Lewis Kaplan negó su argumento de que la demanda de Giuffre no debería seguir adelante porque ella puede vivir en Australia. El equipo legal de Andrew calificó la demanda como "infundada" y dijo que "niega inequívocamente las falsas acusaciones de Giuffre en su contra". Escribieron que Giuffre demandó a Andrew "para lograr otro día de pago", diciendo: "El abuso de Epstein a Giuffre no justifica su campaña pública contra el príncipe Andrew". El fiscal estadounidense del príncipe, Andrew Brettler, también ha argumentado que el pago del acusador por parte de Epstein también protegió a su amigo real "de cualquier responsabilidad potencial". El acuerdo, hecho público el lunes, dice que libera a "cualquier otra persona o entidad que pudiera haber sido incluida como un acusado potencial ('Otros acusados ​​potenciales') de todas y todas las acciones y acciones de Virginia Roberts, incluido el Estado o Federal, causa y causas de acción ". Sin embargo, el abogado de Giuffre, Boies, dijo en una declaración previa a la audiencia que "el comunicado no menciona al príncipe Andrew" e implica el abuso de Epstein de la entonces adolescente en Florida, no las acusaciones contra el príncipe británico. Andrew siempre ha negado con vehemencia las acusaciones, afirmando en una entrevista de la BBC que no recordaba haber conocido a Giuffre, a pesar de que una foto ahora infame lo muestra posando con un brazo alrededor de ella la noche que alega que se conocieron. Prince Andrew and Virginia Roberts Giuffre Credit: Eliot Press/The Grosby Group Si el caso llega a juicio y Giuffre gana, se podría ordenar a Andrew, que fue expulsado de sus deberes reales por el escándalo, que pague a Giuffre una indemnización. La audiencia del martes sucede una semana después de que la heredera de los medios Maxwell, de 60 años, fuera condenada por contratar niñas menores de edad para Epstein. Epstein se suicidó en 2019 antes de su propio juicio por cargos de delitos sexuales. Andrew nunca ha sido acusado penalmente, y la policía del Reino Unido ha descartado en repetidas ocasiones una investigación completa sobre las acusaciones de Giuffre de que tuvo relaciones sexuales con él por primera vez en la casa de Maxwell en Londres en 2001. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fiscales federales estadounidenses han acusado repetidamente a Andrew de negarse a ser entrevistado sobre el tráfico sexual de Epstein. Un portavoz de la Fiscalía Federal se negó a comentar el lunes y no estaba claro si los fiscales todavía quieren hablar con él.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Andrew enfrenta crucial audiencia para desestimar la demanda en su contra por agresión sexual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.