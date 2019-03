Andrés Manuel López Obrador enciende la polémica solicitando al rey de España y al Papa que se pidan perdón por la Conquista El mandatario mexicano dijo por Twitter que le envió una carta a Felipe VI y al Para Francisco solicitándoles que pidan perdón por la Conquista que inició hace 500 años. Mayra Mangal El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está armando tremenda polémica luego de pedir al rey de España y al Papa que se disculpen por la Conquista de México, que dio inicio hace 500 años con la llegada de Hernán Cortés. El mandatario tabasqueño de 65 años recurrió a sus redes sociales para informar del asunto y colgó un video filmado al lado de las ruinas mayas de Comalcalco, ubicadas en su estado natal con su mujer, Beatríz Gutiérrez Müller al lado. “Envié una carta ya al Rey de España y al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como Derechos Humanos”, señaló El Peje -como lo apodan en México-. Según explica, la intención es hacer una especia de borrón y cuenta nueva a los sucesos ocurridos entre 1519 y 1521 en vistas al quinto centenario de la llegada del barbado conquistador a tierras aztecas. “Fue una invasión, hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las Iglesias encima de los templos”, continuó el mandatario mexicano que, cabe destacar, es nieto de españoles que emigraron a México. Lejos de ser una estrategia mediática la petición representa un desafío diplomático que de entrada ya fue rechazado por el gobierno español que “lamenta profundamente” y “rechaza con firmeza” el argumento de dicha carta, según publicó el diario El País. Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 25, 2019 Dicha carta fue enviada al rey Felipe VI pero fue canalizada por medio del Ministerio de Exteriores y llega justo dos meses después que el presidente español, Pedro Sánchez, hiciera su primera visita oficial a México. El rey de España también visitó hace pocos meses a dicha nación para acudir a la inauguración presidencial de AMLO. Y la cosa no para ahí: López Obrador asegura que también se disculpará con los inmigrantes chinos que llegaron a México durante la dictadura de Porfirio Díaz (siglo XIX) y durante la revolución mexicana, luego de su expulsión en 1911. La Madre Patria es una de las fuentes de inversión directa extranjera más grandes que tiene México. En abril de 2018 ambas naciones firmaron un acuerdo con la Unión Europea de libre comercio. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

