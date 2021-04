El precio del papel de baño y los pañales aumentará este verano La compañía Kimberly-Clark atribuyó el alza de los precios a un aumento del costo de la materia prima. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los consumidores deberán ajustar su billetera la próxima vez que vayan de compras a surtir su lista de productos esenciales para el hogar. Luego de la crisis por papel de baño que se vivió en el país el año pasado debido a la pandemia por la COVID-19, la compañía Kimberly-Clark – fabricante de marcas como Scott, Cottonelle y Viva – anunció que aumentará el precio de algunos de sus productos en un alto porcentaje. La empresa dio a conocer que ya empezó a notificar el cambio a sus clientes minoritarios en Estados Unidos y Canadá. Esta alza, según People, tomará efecto el próximo junio y afectará a sus líneas de cuidado para adultos y bebés, incluyendo las marcas de pañales Huggies, Pull-Ups, Depend y Poise, entre otras. Además, el precio del papel de baño y los pañuelos de papel de la marca Scott, también aumentará en un porcentaje de más del 5 por ciento. "[Estos aumentos] son necesarios para ayudar a compensar la inflación significativa del costo de la materia prima", declaró la compañía a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN White toilet rolls on a white background Image zoom Credit: Getty Images Durante la crisis del año pasado por la compra compulsiva de papel de baño, los consumidores vaciaron los estantes de cualquier marca disponible, creando una escasez a nivel nacional. De igual manera, otras marcas también fueron afectadas, lo que llevó a la alza en los precios de varios productos esenciales, de acuerdo a un reporte de CNBC. Por ejemplo, el fabricante de mantequilla de maní y mermelada, J.M. Smucker, incrementó el costo de su crema de cacahuate en agosto, seguida por sus competidores. Por su parte, la compañía General Mills – que elabora las marcas Betty Crocker, Pillsbury y Cheerios - anunció que también estará incrementando los precios de sus productos en los próximos meses.

