El papa Francisco camina por las calles desiertas de Roma y reza por el fin de la pandemia En su primera salida a una Roma desierta luego de que se anuncia la cuarentena en Italia, el pontífice oró por la salud del mundo. El papa Francisco rompió la cuarentena que impuso el gobierno italiano por el alto número de contagios del coronavirus y caminó por las desiertas calles de la ciudad de Roma rezando porque se acabe la pandemia. En su caminata por calles que regularmente están repletas de turistas, el santo padre hizo dos paradas en lugares religiosos y elevó una oración por la intercesión divina a un famoso crucifijo que se le atribuye haber salvado la ciudad de una gran peste en 1522. Image zoom Photo by Vatican Pool/Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) Las iglesias visitadas por el pontífice fueron la de San Marcello, donde se encuentra el crucifijo, y la de Santa María La Mayor, ambas ubicadas en el corazón de Roma, en las oró por la salud de su ciudad y el resto del planeta. Según un comunicado divulgado por el Vaticano, se confirmó que Jorge Bergoglio celebrará el rito católico de la Pascua, pero sin la presencia de los feligreses con el fin de evitar la congregación de personas, luego que se suspendieran todos los eventos públicos tentativamente hasta mediados de abril. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su misa del domingo en la capilla Casa Santa Marta, el papa dedicó la eucaristía a los trabajadores que están en la "zona naranja" dispuesta por el gobierno para mantener el funcionamiento de la sociedad a través de los supermercados, farmacias, transporte y policías. Image zoom (Photo by -/VATICAN MEDIA/AFP via Getty Images) Italia es el segundo país del mundo que registra más casos de afectados por la pandemia de coronavirus: las estadísticas del Ministerio de Salud registran más de 2,500 muertes y un total de 31,506 casos confirmados.

