Un padre fallece en su auto cuando el GPS lo dirige a un puente que llevaba años derruido Un padre de dos niñas de Carolina del Norte, que regresaba a casa tras celebrar el cumpleaños de una de ellas, encontró la muerte cuando el sistema de navegación lo dirigió a un puente que había sido arrastrado en unas riadas en 2013. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Phil Paxson regresaba a casa contento tras haber celebrado el noveno cumpleaños de una de sus hijas cuando el sistema de navegación de su auto le jugó una mala pasada que le acabó costando la vida. Luego de la pequeña reunión, el padre de 47 años se dirigió a casa en medio de una oscura y lluviosa noche. Guiado por el sistema de navegación de su auto, Paxson se dirigió en su auto a un puente que había sido destruido en unas riadas en 2013 y se precipitó al vacío, reportó People. "Estaba siguiendo su GPS, el cual lo guío sobre una calle de concreto que lo llevó a caerse de un puente l río", explicó su suegra Linda Mcphoee Koeing en su cuenta de Facebook. "El puente había sido destruido hace 9 años atrás y nunca fue reparado". De acuerdo al periódico local Queen City News, el puente se desplomó a causa de una riada en 2013. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Phil Paxson Phil Paxson | Credit: Obituary De acuerdo a Koeing, el puente no tenía vallas de contención ni letreros de precaución, que pudieran prevenir el accidente. "Se le extrañará por su familia y amigos. Fue un accidente totalmente prevenible. Estamos de duelo", expresó. Su viuda, Alicia Paxson denunció en las redes que la muerte de su esposo es una tragedia que pudo evitarse y señaló a varios artículos de prensa publicados a partir de 2014 en que se insta a las autoridades a reparar el puente. "Esto era un peligro conocido. ¡2014! Era un accidente a punto de suceder. Phil tuvo que perder su vida para crear conciencia", escribió la mujer. De acuerdo a la patrulla de carreteras del estado, el Jeep Gladiator se volteó al caer y lo encontraron bajo el agua. Además, aseguró que anteriormente se habían colocado vallas de seguridad, pero parece que las habían retirado, de acuerdo a la filial local de NBC. Phil Paxson Credit: Obituary El cuerpo del padre fue recuperado dentro del vehículo. Las autoridades creen que el accidente ocurrió alrededor de las 11 p.m., hora local, del pasado viernes. "¿Cómo es que han pasado nueve años y por qué tuvo que ser él? ¿Por qué tienen mis hijas no tener a su papá ahora? ¿Quién es responsable? Alguien es responsable", se lamentó Paxson en declaraciones al canal de NBC. La cuñada de la víctima ha creado una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, para los gastos fúnebres.

