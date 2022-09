El fiel compañero del doctor Daniel Campos Nate, el gato que llegó a la vida de Daniel Campos a través de las redes, ha sido un pilar emocional del médico cubano para superar difíciles momentos de soledad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como muchas relaciones hoy en día, el idilio del Dr. Daniel Campos con Nate empezó en las redes. El médico cubano cuenta que estaba ojeando Facebook un día cuando se topó con un mensaje de que se había encontrado a un gato perdido y el animalito necesitaba un nuevo hogar. "Me llamó mucho la atención que tenía el pelo debajo de la barbilla oscuro y le hacía contraste con su naricita rosada", recuerda. "Y me dije: 'Este gatito tiene algo especial'". Cinco años después, dueño y mascota han formado un vínculo en el hogar de Campos en Miami que no dista mucho del de cualquier otra familia. "Nuestra relación es un poco como padre e hijo: yo pongo las reglas y él trata de romperlas", dice el galeno de 48 años, a quien vemos a menudo en televisión hablando de tratamientos cosméticos y antienvejecimiento. "Es muy inteligente y sabe cómo llamar la atención. Pero es muy cariñoso y leal". Hasta el punto de que, asegura, Nate es el gato más parecido a un perro que ha conocido. "Le lanzo un juguete y me lo trae de vuelta, y me espera cuando llego de la oficina y nada más me siento a quitarme los zapatos se me sube encima y empieza a darme cariño", resalta admirado. DR. Daniel Campos y el gato vegetariano NATE Credit: Media Concepts PR Un cariño que fue más precioso que nunca cuando Campos tuvo que encerrarse en su casa a causa de la pandemia. "Imagínate, llegué de una gira de medios en México, donde no paré por un segundo, rodeado de muchas personas y de momento verme en casa solo y con un mundo detenido por la pandemia fue un shock grande", reconoce. "Tener a Nate conmigo me ayudó a no sentirme tan solo". Por eso el doctor no tiene dudas en prescribir el calor de una mascota como terapia. "Así como Nate ha traído tantas alegrías y amor a mi vida, el tomar la decisión de adoptar una mascota puede traer lo mismo a sus vidas", señala. "No solo es bueno para ellos, es también bueno para nosotros". DR. Daniel Campos y el gato vegetariano NATE Credit: Media Concepts PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El doctor sabe que su mascota es única, ya que tiene una inclinación alimenticia muy particular. "La dieta de Nate, es una dieta basada en vegetales, nunca me imaginé que un gato pudiera preferir vegetales a un pescado", nos explica. "Si él escucha abrir la caja donde viene la lechuga, corre de donde quiera que esté y llega a la cocina a pedir su lechuga. Es algo que incluso nos ayuda a reflexionar, que todos somos diferentes y todos somos especiales", concluye sobre la peculiar dieta de su fiel compañero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El fiel compañero del doctor Daniel Campos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.