El Chapo se pasa al alcohol: su hija lanza una bebida con el nombre del narco La hija de Joaquín el Chapo Guzmán presenta una cerveza que lleva el nombre del encarcelado exjefe del cartel de Sinaloa. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joaquín El Chapo Guzmán pasó de ser el narcotraficante más temido del mundo a un reo en una cárcel de Estados Unidos cuya imagen es aprovechada por su familia para hacer negocio con todo tipo de artículos. Tras plasmar su rostro en artículos de vestir, ahora los curiosos podrán beber al estilo del sangriento capo con una nueva cerveza artesanal que lleva su apodo. De acuerdo a medios, la hija del narcotraficante Alejandrina Guzmán Salazar se dio a la tarea de crear y desarrollar la cerveza para rendir tributo a su encarcelado padre. La bebida lleva la marca El Chapo 701, cifra que corresponde al número que la revista Forbes le dio como uno de los hombres más ricos del mundo en el 2009. Image zoom La cerveza fue presentada en la convención Intermoda que se llevó a cabo esta semana en la ciudad mexicana de Guadalajara, Jalisco, con el fin de llegar a otros mercados. “La cerveza tiene un 4% de grado de alcohol, trae malta, arroz y miel y está catalogada como artesanal y la idea es venderla en cervecerías que tengan la gama amplia de este tipo de bebidas”, explico a la prensa Adriana Ituarte, gerente de ventas de la marca. La etiqueta de la cerveza incluye el rostro del narcotraficante mexicano, así como el logotipo de la marca y tendrá un costo de alrededor de $3.73 por una botella de 355 ml. “No sé si le quitamos la etiqueta y la cerveza es buena si se va a vender. Pero obviamente la marca da el plus de venta. Nosotros seguimos con la idea de que estamos vendiendo y mientras el producto sea bueno, la gente lo compra”, comentó Ituarte. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Ituarte, la cerveza no puede aún ser comercializada, ya que la marca propiedad de Alejandrina, aún no cuenta con los permisos necesarios para hacerlo, ya que según el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, existen otras marcas registradas similares. No obstante, Ituarte adelantó que la primera tienda de ropa de la marca se abrirá el próximo mes de febrero en Guadalajara. Advertisement

